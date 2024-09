Aus Feuer gerettet: So lernte Kate Winslet ihren Mann kennen

Kate Winslet (48) ist mittlerweile seit zwölf Jahren mit Ned Rocknroll verheiratet, der sich heute Abel Smith nennt. Was nur wenigen bisher bewusst gewesen sein dürfte, ist, wie dramatisch ihre erste Begegnung war! Die Titanic-Darstellerin verriet gegenüber Daily Telegraph, dass ihr dritter Mann sie und ihre Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung auf den britischen Jungferninseln vor einem Feuer in ihrer Unterkunft rettete. Ned eilte ihr zur Hilfe und rettete ihr nicht nur das Leben, sondern gewann auch ihr Herz. Sie gestand: "Mir war ganz klar, dass dies die Person war, der ich durch mein Leben folgen sollte. Und genau so fühle ich mich auch jetzt noch."

Im weiteren Gespräch kam die 48-Jährige nicht nur im Hinblick auf ihr erstes Treffen ins Schwärmen, sondern auch in Bezug auf ihr heutiges Leben an seiner Seite: "Er ist Mr. Vegan Yoga. Er ist einfach das Leben und die Seele selbst. Ned und ich, wir sind echte Optimisten." Die Britin betonte außerdem, wie groß sein Einfluss auf ihre eigene Lebenseinstellung sei. Sein Enthusiasmus stecke sie regelmäßig an: "Wenn man mit jemandem zusammenlebt, der aufwacht, die Vorhänge öffnet und sagt: 'Hallo, Welt!', dann denkt man: 'Ja, ich werde mich in das Leben stürzen.'"

Obwohl die Schauspielerin im Privaten nun ihr Glück gefunden zu haben scheint, muss sie sich in der Berufswelt bis heute unerwarteten Herausforderungen stellen. So erlebte sie während vergangener Dreharbeiten am eigenen Leib Bodyshaming durch die Crew! Im Interview mit Harper's Bazaar enthüllte Kate, dass sie während der Aufnahme einer Badeanzugszene in dem Drama "Die Fotografin" von einem Teammitglied gebeten wurde, aufrechter zu sitzen. Doch sie weigerte sich vehement: "Damit man meine Speckrollen am Bauch nicht sieht? Nie im Leben!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet und ihr Mann Abel Smith

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Filmstar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kate ihren Mann auf so dramatische Art kennenlernte? Nein, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe es vermutet, schließlich führt sie ein aufregendes Leben! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de