Königin Mary verrät: So geht es Königin Margrethe nach Sturz

Vor rund einer Woche versetzte Königin Margrethe (84) die Royal-Fans in Schrecken: Nach einem Sturz musste die Monarchin ins Krankenhaus. Mittlerweile ist sie wieder zu Hause – dennoch muss sich die Mutter von König Frederik X. (56) weiterhin schonen. Ihre Schwiegertochter Königin Mary (52) verriet kürzlich gegenüber Billed Bladet, wie gut Margrethe mittlerweile wieder zurechtkomme: "Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Ich hatte die Gelegenheit, sie ein paar Mal zu besuchen, seit sie nach Hause gekommen ist. Sie ist sehr zäh." Zudem betonte sie, dass die Mutter ihres Mannes trotz ihrer Situation ihre "gute Laune" nicht verloren habe.

Auch Frederik hatte sich kurz nach Margrethes Sturz gegenüber dem Magazin zu Wort gemeldet und klargestellt, dass sie wohlauf sei. "Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Sie ist im Rigshospitalet untergebracht und in guten Händen. Da bin ich sehr zuversichtlich." Damals habe er jedoch noch keine Möglichkeit gehabt, sie zu besuchen – er hatte lediglich mit ihr gesprochen.

Am vergangenen Freitag gab das Königshaus dann auf Instagram eine Entwarnung und bestätigte, dass Margrethe das Krankenhaus verlassen habe. "Ihre Majestät Königin Margrethe wurde heute aus dem Krankenhaus entlassen und ist nun zurück im Schloss Fredensborg", lautete die Mitteilung. Dort wurden erstmals auch Angaben zu ihren Verletzungen gemacht: Sie habe einen Bruch der linken Hand und eine Verletzung an der Halswirbelsäule erlitten. "An ihrer linken Hand trägt sie nun einen Gips und die Königin wird in den kommenden Monaten eine steife Halskrause tragen müssen", hieß es in dem Statement weiter. Daher sei die Monarchin erst einmal für längere Zeit krankgeschrieben.

Getty Images Königin Mary von Dänemark im September 2024

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im Mai 2024

