Michael Strahan ist stolz: Er wurde Opa eines kleinen Enkels

Michael Strahans (52) Familie wächst. Der Moderator ist Vater von vier Kindern. Seine älteste Tochter namens Tanita (32) durfte nun ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen – und zwar einen kleinen Jungen. Das soll ein Insider gegenüber People verraten haben und sogar den Namen des Promisprosses preisgegeben haben: Onyx. Weder Tanita noch Michael haben sich bisher persönlich zu dieser wundervollen Neuigkeit geäußert.

Tanita ist die gemeinsame Tochter von Michael und seiner ersten Frau Wanda Hutchins. Die 32-Jährige wurde in Deutschland geboren, wuchs allerdings in Houston, Texas, auf. Nachdem sich der 52-Jährige und Wanda getrennt hatten, zog Letztere gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem jüngeren Sohn Michael Jr. zurück nach Deutschland. Tanita scheint ihre Kindheit und Jugend hier sehr geschätzt zu haben, wie sie in einem Interview mit dem gleichen Newsportal vor einigen Jahren berichtete: "Ich war noch nie der Typ Mensch, der sich von Stars beeindrucken lässt. Als ich in Deutschland aufgewachsen bin, hat sich niemand für so etwas interessiert."

Michael hat neben Tanita noch drei weitere Kinder: Michael Jr., Isabella (19) und Sophia. Vor allem Isabella bereitete ihrem Vater in den vergangenen Monaten wahrscheinlich immense Sorgen. Bei der jungen Frau wurde nämlich ein Hirntumor festgestellt, der ihr große Schmerzen bereitete. Auf YouTube gibt Isabella ihrer Community regelmäßig ein Gesundheitsupdate – so auch im April dieses Jahres. "Das sind Freudentränen. Mein Arzt hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass ich nur noch zwei Runden Chemo machen muss, ich bin so glücklich. Dann bin ich im Mai fertig und kann versuchen, den Sommer zu genießen, um mich besser zu fühlen", verkündete sie voller Freude.

Anzeige Anzeige

Isntagram / tanitaa.st Tanita, Tochter von Michael Strahan, im August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / michaelstrahan Michael Strahan und seine Tochter Isabella

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige