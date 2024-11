So süß gratuliert Michael Strahan seiner Tochter zum B-Day

Michael Strahan (52) ist der Vater von vier Kindern. Seine älteste Tochter Tanita durfte gestern wieder einen Meilenstein feiern – ihren 32. Geburtstag. Um daran auch seine Fans teilhaben zu lassen, teilt der Fernsehmoderator einen supersüßen Beitrag auf Instagram. Das Foto zeigt das in Deutschland geborene Geburtstagskind als erwachsene Frau. Daneben sieht man sie als Kleinkind. "Alles Gute zum Geburtstag an mein erstes Baby, das jetzt ihr eigenes Baby hat! Danke, dass du mich zum Papa und Opa gemacht hast", schreibt er rührend dazu. Tanita ist nämlich vor etwa sechs Wochen zum ersten Mal Mama geworden – als Erste unter ihren Geschwistern.

Der kleine Sprössling ist ein Junge, der auf den Namen Onyx hört. Zu Gast bei "The Tonight Show" schwärmte der frischgebackene Opa schon ganz entzückt von dem Familienzuwachs. "Es ist fantastisch! Ich habe gestern meine Arbeit bei FOX beendet und ihn währenddessen gehalten. Und die ganze Zeit dachte ich mir nur 'Ich werde dich wie verrückt verwöhnen'", meinte er damals glücklich und fügte hinzu: "Es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl. Ich bin sehr glücklich für meine Tochter und ihren Freund. Onyx ist eine ganz tolle Ergänzung für unsere Familie."

Allerdings hatten die vergangenen Monate nicht nur schöne Überraschungen für den ehemaligen Footballspieler in petto. Bei einer seiner Zwillingstöchter, Isabella, wurde im Oktober des vergangenen Jahres ein Gehirntumor entdeckt. Daraufhin musste sie sich Anfang dieses Jahres mehreren Operationen und sogar einer Chemotherapie unterziehen. Wie Michael zu Beginn dieses Monats zugegeben hat, sei es für ihn ein Albtraum gewesen, seine Tochter so leiden zu sehen. Diese Erfahrung habe bleibende Eindrücke hinterlassen. "Ich glaube nicht, dass ich den Rest meines Lebens verbringen werde, ohne mir in irgendeiner Form Gedanken darüber zu machen", meinte Michael offen gegenüber Town & Country.

Getty Images Michael Strahan und seine Töchter Isabella (l) und Sophia (r) im Jahr 2017

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan mit ihrer Familie, 2024

