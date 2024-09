Nächster Bewohner: Daniel Lopes ist bei "Promi Big Brother"

In wenigen Wochen geht Promi Big Brother in eine neue Runde. Langsam, aber sicher gibt der Sender die Kandidaten der neuen Staffel bekannt. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Show verbirgt sich ein neues Gesicht: Daniel Lopes (47) zieht auch in den Container ein! Der Sänger kommentiert den Beitrag mit den Worten: "Das wird eine spannende Reise. Ich freue mich. Wir werden viel Spaß haben."

Daniel ist bereits der fünfte Kandidat, der bislang für die kommende Staffel bestätigt ist. Einen Tag zuvor wurde bekannt gegeben, dass Verena Kehrt sich ebenfalls dem Abenteuer stellt. Vor einigen Wochen wurden mit Mike Heiter (32), Max Kruse (36) und Mimi Fiedler (49) die ersten drei Kandidaten enthüllt. Die Fanmeinungen waren zwiegespalten – "Schlechter Cast bis jetzt" und "Endlich mal auch Promis aus anderen Bereichen anstatt Datingformaten", schrieben die Nutzer unter den Beitrag im Netz.

Auch in diesem Jahr wird wieder eine Wild Card die Chance haben, mit den anderen Kandidaten in den Container zu ziehen. Unter anderem hoffen TikToker Garry Secret (20) und Sarah Wagner alias Laberrhababer, die ehemalige Temptation Island-Verführerinnen Melissa Heitmann (28) und Laura Peuker auf die Eintrittskarte. Prominent getrennt-Bekanntheit Sarah Liebich, YouTuberin Luisa Crash, Flying Bengel alias Bernd Schötteler und Christian Kugathasan setzen ebenfalls auf die Stimmen ihrer Fans, die ihnen den Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus ermöglichen.

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Joyn/Bene Müller/Pascal Bünning Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

