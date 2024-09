Diese Kandidaten kämpfen um die "Promi Big Brother"-Wildcard

Die Spannung steigt: Big Brother vergibt auch in der kommenden Staffel von Promi Big Brother eine Wildcard! Ab heute können Fans für ihren Favoriten voten und bestimmen, wer als Wildcard-Kandidat in den Container einzieht. Insgesamt acht Content Creator und Realitystars stehen zur Auswahl, darunter Garry Secret (20), Melissa Heitmann (28) und Sarah Liebich. Die drei haben bereits Reality-TV-Erfahrung: Garry war bei The 50 dabei, während Sarah und Melissa bei Temptation Island teilnahmen.

Außerdem dabei sind Sarah Wagner alias Laberrhababer und Flying Bengel alias Bernd Schötteler. Luisa Crash und Ex on the Beach-Teilnehmerin Laura Peuker träumen ebenfalls davon, ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen zu dürfen. Einer der Wildcard-Kandidaten hat sogar schon Container-Erfahrung: Christian Kugathasan nahm an der vergangenen "Big Brother"-Staffel teil, kam bis ins Finale, doch belegte schlussendlich nur den vierten Platz. Ob er dadurch einen Vorteil bei den Fans hat? Das wird sich spätestens am 30. September zeigen, denn bis zu diesem Zeitpunkt kann abgestimmt werden. Am 7. Oktober geht die neue Staffel "Promi Big Brother" dann endlich los – unter anderem mit Mike Heiter (32), Mimi Fiedler (49) und Max Kruse (36).

Im vergangenen Jahr hatte die Community den TikTok-Star Marco Strecker (22) als Wildcard-Kandidaten in den Container gewählt. Er beeindruckte das Publikum und schaffte es sogar bis ins Finale. Letztendlich konnte aber Yeliz Koc (30) die Fans mehr von sich überzeugen und sich den Sieg sichern – Marco verließ das Haus somit als Zweiter. Die Teilnahme an "Promi Big Brother" kann für den Wildcard-Gewinner eine enorme Chance sein, um sich in der Unterhaltungsbranche zu etablieren. Auch der 22-Jährige habe sich anschließend vorstellen können, an weiteren Formaten teilzunehmen. "Also ich hätte auf jeden Fall Lust auf weitere Formate. Vielleicht kann ich mich dann auch wieder zeigen, so wie ich bin", verriet Marco im Promiflash-Interview.

ActionPress Sarah Liebich im September 2023 in Hürth

SAT.1 / Willi Weber Marco Strecker, Content Creator

