Fußball-Liebling wird gefeiert: Thomas Müller hat Geburtstag

In München pustet heute ein absoluter Fan-Liebling des deutschen Fußballs seine Geburtstagskerzen aus: Thomas Müller wird 35 Jahre alt! Zu diesem Anlass gab es allein auf X schon unzählige Gratulationen für den Angreifer des FC Bayern München. "Danke für alles, Thomas Müller, danke, dass du uns so viel Freude bereitet hast, ich bin stolz, deine ganze Karriere mitverfolgt zu haben, und sehr glücklich, dich ein paar Mal live in der Allianz-Arena gesehen zu haben, als Torschütze, Assistent, Sieger und Aufsteiger der Bundesliga", schwärmte beispielsweise ein User. Andere hoffen, dass er und der Rekordmeister der ersten Fußballbundesliga eine erfolgreiche Saison erleben.

Nach der Heim-Fußball-EM entschied sich Thomas dazu, seine DFB-Karriere an den Nagel zu hängen. Auf das Kicken beim FC Bayern München hat er offenbar aber immer noch Lust. Auf seine typische flapsige Art und Weise machte der Sportler im August deutlich, dass er noch voll motiviert sei. "So wie es bisher aussieht, ist der Onkel noch besser in Shape als gedacht", deutete er im Netz an.

Wie Thomas seinen Ehrentag heute verbringen wird, ist nicht bekannt. Doch für ihn steht sicherlich eine Runde Training mit seinen Teamkollegen auf dem Programm. Anschließend wird er möglicherweise ein bisschen Zeit mit seiner Frau Lisa Müller (34) verbringen. Jedoch wurde dem Ehepaar in den vergangenen Monaten immer wieder eine Krise nachgesagt. So fehlte die Reiterin beispielsweise hin und wieder auf der Tribüne, auch zu Thomas' DFB-Aus meldete sie sich nicht.

Getty Images Thomas Müller beim Spiel gegen Frankreich im September 2023

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020

