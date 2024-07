Perfektes Duo: Gwen Stefani und Blake "verliebter denn je"

Gwen Stefani (54) scheint mit Blake Shelton (48) ihr perfektes Gegenstück gefunden zu haben. Erst Anfang Juli feierten sie ihren dritten Hochzeitstag. Und offenbar führen die Sängerin und der Countrystar eine echte Bilderbuchehe. "Gwen und Blake geht es blendend. Sie sind verliebter denn je", schwärmt ein Insider gegenüber Us Weekly. Es sei skurril, wie schnell die Zeit verflogen ist. Auch wenn das jeweilige Umfeld beider anfänglich skeptisch war, dass die Beziehung wirklich halten wird, konnten sie ihre Familien und Freunde mittlerweile überzeugen, füreinander bestimmt zu sein: "Sie sind der Inbegriff eines Paares, das sich durch Gegensätzlichkeiten auszeichnet. [...] Die Leute um sie herum haben das Paar anfangs nicht verstanden, aber jetzt sehen sie, wie stark die Liebe [zwischen ihnen] ist."

Dass die Ehe der Musiker auch nach drei Jahren noch frisch ist, bewiesen Gwen und Blake an ihrem Hochzeitstag. Die ehemalige No Doubt-Frontfrau widmete ihrem Liebsten einen Post bei Instagram und teilte ein paar Erinnerungen an ihre Hochzeit. "3. Juli 2021. Du warst es schon immer", machte sie dem Grammy-Preisträger eine süße Liebeserklärung. Unterstrichen wurden ihre Worte durch Bilder, auf denen die beiden sich innig küssen. Blake ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, seiner Frau zum Hochzeitstag zu gratulieren. Er schrieb im Netz: "Alles Gute zum Hochzeitstag. Ich liebe dich!"

Sowohl für Blake als auch für Gwen ist es nicht die erste Ehe. Der "God's Country"-Interpret ging den Bund fürs Leben sogar schon zum dritten Mal ein: Bis 2006 war er mit Kaynette Williams verheiratet, von 2011 bis 2015 mit der Country-Sängerin Miranda Lambert (40). Kinder brachte er nicht mit in die Ehe. Dafür hat Gwen bereits drei Söhne aus ihrer Ehe mit Gavin Rossdale (58). Den Frontmann der Rockband Bush heiratete sie 2002, doch 2016 zerbrach die Beziehung. Auch wenn es keinen Rosenkrieg gab, scheinen die beiden kein besonders gutes Verhältnis zu haben.

Blake Shelton und Gwen Stefani, 2023

Gwen Stefani, Blake Shelton und Apollo Bowie Flynn

