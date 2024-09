Keith Urban: So geht es Nicole Kidman nach Tod ihrer Mutter

Nicole Kidman (57) trauert um ihre Mutter Janelle, die Anfang dieses Monats verstorben ist. Ihr Ehemann Keith Urban (56) und die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (16) und Faith Margaret stehen der Schauspielerin während dieser schweren Zeit zur Seite. Im Gespräch mit E! News berichtete Keith, der am vergangenen Wochenende für das iHeartRadio Music Festival in die USA zurückkehrte, von der öffentlichen Unterstützung, die Nicole deutlich spüre, und zeigte sich darüber hinaus zuversichtlich: "Wir schaffen das. Es bringt die Familie enger zusammen."

Zur Zeit des Todes ihrer Mutter befand sich Nicole auf dem Filmfestival in Venedig, wo sie in der Kategorie "Beste Schauspielerin" für ihren Film "Babygirl" geehrt werden sollte. Aufgrund der tragischen Nachricht verließ sie Italien umgehend, um zu ihrer Familie nach Sydney zurückzukehren. Ihre Schwester Antonia und andere nahe Angehörige sind ebenfalls an ihrer Seite. Keith, der in New York an einem Filmprojekt arbeitet, bestätigte zunächst nur ganz knapp, dass es der Familie gut gehe.

Nicole, die eine enge Verbindung zu ihrer Ursprungsfamilie hat, sprach in der Vergangenheit gegenüber People offen über die Rolle, die ihre Mutter Janelle in ihrer Karriere und ihrem täglichen Leben spiele – sei es bei beruflichen Entscheidungen oder der Auswahl ihrer Outfits. Die "Eyes Wide Shut"-Schauspielerin, die in Honolulu geboren wurde und in Sydney aufwuchs, habe ihre Mode-Affinität von ihrer Mutter und ihrer Großmutter geerbt.

Lisa OConnor/AFF-USA.com Faith Margaret Urban, Sunday Rose Urban und Nicole Kidman im April 2024

Getty Images Janelle Ann Kidman und Nicole Kidman, 2018

