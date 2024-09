Sam hat "Todesangst": Sommerhaus-Rafi nimmt ihn nicht ernst

Für die Promis im Sommerhaus der Stars geht es in der zweiten Folge in luftige Höhe. Um sich seinen Platz in Bocholt-Barlo sichern zu können, müssen die Stars einen Parkour auf einer meterhohen Plattform absolvieren. Sam Dylan (33) kämpft bereits seit der ersten Sekunde gegen seine Höhenangst an. Sein Partner Rafi Rachek (34) scheint seine Befürchtungen dabei überhaupt nicht ernst zu nehmen. "Ich habe hier Todesangst", räumt Sam im Interview ein. Trotzdem muss er sich immer wieder genervte Bemerkungen des einstigen Die Bachelorette-Kandidats anhören. Zum Ende geht den beiden Realitystars die Kraft aus – vor allem Sam überlegt, das Spiel abzubrechen. Dafür müsste er aber freiwillig in die Tiefe springen. "Dann spring runter. Kusch", drängt Rafi ihn und hilft am Ende sogar nach, indem er Sam einfach herunterschubst. "Und tschüss", kommentiert Rafi sein Handeln, während Sam schreiend zu Boden gleitet.

Im Interview kommt es zwischen Sam und Rafi noch einmal zur Aussprache. "Da schubst du mich da runter", wettert der 33-Jährige gegen seinen Partner, der daraufhin erklärt: "Ich wollte dir doch nur helfen." Und damit nicht genug: Am Ende schiebt der 34-Jährige die Schuld des Versagens noch auf Sam. Er sei verantwortlich dafür, dass die beiden ihren Platz im Sommerhaus nicht sichern konnten.

Schon mehrfach wurde die Glaubwürdigkeit der Beziehung von Sam und Rafi öffentlich diskutiert. Viele Fans sind der Meinung: Die Liebe zwischen den Realitystars ist fake! Im Promiflash-Interview machte Rafi seinem Ärger bereits Luft und betonte: "Wir sind bereits seit 2019 zusammen. Wir hatten Unterbrechungen, aber inzwischen hält unsere Liebe und Beziehung im Ganzen länger als jede durchschnittliche Beziehung in dieser Reality Welt. [...] Trotzdem könnte ich mir inzwischen ein Leben ohne Sam nicht mehr vorstellen."

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im Januar 2024

