So reagierte Prinz William auf Harry und Meghans Babynews

Dass es zwischen den Royals immer mal wieder kriselt, ist längst kein Geheimnis mehr. Als Prinz Harry (40) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) jedoch 2018 ihre Schwangerschaft mit ihrem ersten Sohn Archie (5) verkündeten, soll sich das Vierergespann rund um die werdenden Eltern sowie Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) noch nahegestanden haben. Wie hat der große Bruder des werdenden Papas also damals auf die niedlichen Babynews reagiert? Dies verriet Prinz Harry in seinen Memoiren "Reserve". So wählte das Paar zur Bekanntmachung der Familienerweiterung den Tag von Prinzessin Eugenies (34) Hochzeit im Oktober 2018 aus. "Nach dem Getränkeempfang in der St. George's Hall nahmen Meg und ich Willy beiseite. Wir waren in einem großen Raum, an den Wänden hingen Rüstungen. Seltsamer Raum, seltsamer Moment. Wir flüsterten die Neuigkeiten und Willy lächelte", erinnerte Harry sich in seinem Buch zurück.

Im weiteren Verlauf des Buches ging Harry detaillierter darauf ein, wie auch die restlichen Familienmitglieder auf die Schwangerschaft reagierten. Auch Schwägerin Kate habe herzlich gratuliert. Sein Vater, König Charles (75), reagierte folgendermaßen auf die Neuigkeit: "Er war begeistert, dass er zum vierten Mal Großvater werden würde, sein breites Lächeln erfüllte mich mit Wärme". Diese positiven Erinnerungen stehen im Kontrast zu den schwierigen Momenten mit der königlichen Familie, die Harry in seinen Memoiren ebenfalls schilderte – darunter ein schwerwiegender Streit mit Bruder William im Jahr 2019.

So kam es laut Harry in seiner Londoner Residenz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern. William soll Meghan als "schwierig", "unhöflich" und "abweisend" bezeichnet haben – das hitzige Gespräch soll damit geendet haben, dass William ihn schubste, wodurch ein Teller zerbrach und Harry sich verletzte. Später habe William Reue gezeigt und sich entschuldigt. Er soll außerdem darum gebeten haben, Meghan nichts von dem Vorfall zu erzählen. Harry respektierte diese Bitte zunächst und suchte stattdessen das Gespräch mit seinem Therapeuten – so lange, bis er das Geschehen über sein Buch mit der Öffentlichkeit teilte.

Getty Images Herzogin Meghan und König Charles

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate beim Remembrance Day 2018

