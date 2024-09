Streit mit Sommerhaus-Emma: Umut versinkt im Selbstmitleid

Gibt es etwa Ärger im Paradies? In der zweiten Folge von Das Sommerhaus der Stars hängt der Haussegen direkt bei mehreren Pärchen schief. Vor allem Emma Fernlund und Umut Tekin (27) sind sich zwischenzeitlich nicht grün miteinander. Die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin wirft ihrem Partner vor, zu wenig Zeit zu zweit einzuräumen und sucht das Gespräch mit Umut. Der Ex von Jana-Maria Herz (32) möchte die Situation allerdings erst entschärfen und warten, bis Emma sich etwas abreagiert hat. Obwohl Letztere diese Reaktion nicht verstehen kann, begibt sich Umut auf den Weg zur Toilette und versinkt prompt in Selbstmitleid. "Was mache ich falsch? Das kann ich doch nicht sehen. Ich mache wirklich alles falsch, alter", brabbelt sich der Realitystar unter Tränen in den Bart.

In der Zwischenzeit eilt Alessia Herren (22) zu Hilfe und möchte Emma wieder aufbauen. Sie analysiert die Situation und kommt zu dem Entschluss, dass Umut offenbar lieber Teil der Gruppe sein möchte, als mit seiner Partnerin Zweisamkeit zu genießen. Im Interview erklärt Emma dann, warum genau sie von dem Verhalten ihres Partners enttäuscht ist: "Ich wollte kurz mit dir alleine reden, weil ich abgefuckt bin." Irgendwann scheinen die Wogen aber wieder geglättet zu sein: Emma und Umut entschuldigen sich beieinander und liegen sich weinend in den Armen. "Es ist menschlich, Fehler zu machen. Kein Mensch ist perfekt und wenn man einen Menschen liebt, dann verzeiht man auch Fehler. Ich will mich in der Beziehung mit Emma immer verbessern", meint der 27-Jährige abschließend.

Dass Emma und Umut ein starkes Team sind, müssen sie in dieser Sommerhaus-Staffel wohl doppelt und dreifach beweisen. Immerhin eckt das "Temptation Island V.I.P."-Pärchen regelmäßig mit seinen Mitstreitern an. Vor allem Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) scheinen den beiden ein Dorn im Auge zu sein. Bereits in der ersten Folge löste Sam mit seinen Feststellungen bezüglich Emmas "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme einen Heulkrampf bei ihr aus. Umut hat das offensichtlich überhaupt nicht gefallen. Er stürmte kurze Zeit später aus dem aus Haus heraus, visierte Sam an und brüllte: "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen!" Er drohte, Rafi das Leben zur Hölle machen zu wollen.

Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin, 2024

Rafi, Can, Vanessa und Umut bei "Das Sommerhaus der Stars"

