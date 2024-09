Travis Barker möchte Privatsphäre von Baby Rocky schützen

Travis Barker (48) und Kourtney Kardashian (45) durften im November vergangenen Jahres ihren kleinen Sohn Rocky auf der Welt begrüßen. Trotz dessen der Blink-182-Star und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit stets von Kameras umgeben sind, haben sie sich fest dazu entschlossen, die Privatsphäre ihres Sprösslings zu schützen. Im Interview mit dem Wall Street Journal verriet der 48-Jährige diesen Monat: "Leider hat jemand ein Foto von ihm gemacht, obwohl wir ihn eigentlich lieber aus dem Rampenlicht heraushalten wollen." Auch wenn der Schlagzeuger und die Unternehmerin ihren Followern immer wieder kleine Einblicke in Rockys Leben gewähren, haben sie noch keine Bilder gepostet, auf denen sein Gesicht zu sehen ist – und es scheint, als ob es dabei bleiben soll.

Travis gestand im Interview mit dem Magazin: "Wenn ich es anders machen könnte, hätte ich das Gleiche mit meinen älteren Kindern gemacht", und merkte weiter an: "Ich denke, es ist komisch, wenn man erwachsen wird, man 12 oder 15 ist und dann herausfindet: 'Mama, du hast das von mir gepostet?'" Der Musiker teilt sich bereits mit der US-amerikanischen Schauspielerin Shanna Moakler (49) Sohn Landon (20) und Tochter Alabama (18). Aus Kourtneys früherer Beziehung mit dem Reality-TV-Star Scott Disick (41) gingen wiederum die Kinder Mason (14), Penelope (12) und Reign (9) hervor. Anders als Rocky stehen Travis' sowie Kourtneys ältere Sprösslinge allesamt seit ihrer Geburt im Rampenlicht.

Mit seiner Band Blink-182 verbrachte Travis die vergangenen Wochen auf einer Nordamerika-Tour. Auf die seelische Unterstützung seiner Herzdame und Söhnchen Rocky konnte der Musiker dabei natürlich zählen. Anfang des Monats teilte der Schlagzeuger einen Beitrag auf Instagram, in dem er auf die Zeit mit seinen Bandkollegen zurückschaute. Dabei postete er auch gleich ein neues Foto von Kourtney und dem kleinen Sprössling. Darauf steht die 45-Jährige mit dem Rücken zur Kamera vor einem grünen Feld. Auf ihrem Arm trägt sie das Nesthäkchen der Familie. Die Bilder kommentierte der Rockstar mit den Worten: "Balsam für die Seele."

Getty Images Travis Barker mit seinen Kindern Alabama und Landon

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian mit Rocky, 2024

