Travis Barker teilt süßes Bild von Kourtney und Sohn Rocky

Travis Barker (48) verbrachte die vergangenen Wochen auf Tour mit seiner Band Blink-182. Seine Frau Kourtney Kardashian (45) und der gemeinsame Sohn Rocky Thirteen durften bei der Reise durch die amerikanischen Staaten natürlich nicht fehlen. In einem neuen Beitrag auf Instagram schaut der Schlagzeuger nun auf die Zeit mit seinen Bandkollegen zurück und teilt dabei auch gleich ein neues Foto von seiner Herzensdame und dem kleinen Sprössling: Darauf steht Kourtney mit dem Rücken zur Kamera vor einem grünen Feld. Auf dem Arm trägt sie das Nesthäkchen der Familie. Möglicherweise zeigt die mehrfache Mama ihrem Sohn gerade das Tier, das im Hintergrund des Bildes zwischen einigen Büschen verschwindet. Travis schreibt zu den Bildern: "Balsam für die Seele."

Die anderen Bilder und Videos zeigen ihn hinter seinem Schlagzeug oder dem Lenkrad eines türkisfarbenen Oldtimer-Autos. Er scheint außerdem ein neues Hobby gefunden zu haben: Auf einem der Fotos steht der Musiker in einem Ausguck, vor ihm ein weites Feld. Er hat ein Jagdgewehr im Anschlag und zielt in die Ferne. Worauf genau er da schießt, ist jedoch nicht zu erkennen. Allerdings scheint der Schnappschuss zur gleichen Zeit entstanden zu sein wie die Bilder, die Kourtney auf ihrem eigenen Social-Media-Kanal geteilt hat. Denn auch da posiert das Paar mit einem Gewehr in der Hand auf einer Farm. In ihrem Beitrag erklärt die Unternehmerin, dass sie "zum Spaß auf Tontauben geschossen" haben.

Travis und Kourtney zeigen sich immer wieder superverliebt im Netz und turteln gerne öffentlich herum. Allerdings soll es im Schlafzimmer momentan alles andere als heiß hergehen, wie ein Insider gegenüber OK! Magazine verriet: "Jetzt, da Kourtney ein neues Baby hat, kann sie mit seiner Energie im Schlafzimmer einfach nicht mehr mithalten. Sie ist die meiste Zeit erschöpft und einfach nicht mehr so in Stimmung wie früher." Weil Travis "ziemlich bedürftig" ist, soll er sich von seiner Frau sogar vernachlässigt fühlen.

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian mit Rocky, 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im August 2024

