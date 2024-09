Turtel-Clip: Was geht bei Anne Menden und Gustav Masurek?

Anne Menden (38) bringt mit einem neuen Clip im Netz die Gerüchteküche zum Brodeln. Darin laufen sie und Gustav Masurek (35) gemeinsam am Strand in Richtung Meer. Währenddessen wirken beide ziemlich vertraut. "Mein Frieden und mein Glück", kommentiert die Influencerin ihren Instagram-Beitrag. Und der einstige Prominent getrennt-Kandidat kommentiert den Post wiederum mit einem roten Herz-Emoji. Bandeln die beiden etwa miteinander an? Falls das der Fall sein sollte, gäbe es zumindest von den Fans grünes Licht: "Ich singe kostenlos auf eurer Hochzeit!", schwärmt ein Bewunderer und ein weiterer kommentiert: "Ihr Süßen!"

Gustav hält sich zu seinem vermeintlichen Liebesglück bedeckt. Er witzelt in seiner Story lediglich: "Ihr fragt euch ja alle, mit wem ich zusammen bin. Da – ich lüfte das Geheimnis. Das ist meine neue Freundin..." Statt eine ernsthafte Antwort zu geben, schwenkt der Realitystar aber nur auf einen übergroßen, aufblasbaren Flamingo-Schwimmring. Doch auch er teilt einen Beitrag auf Instagram von sich und Anne am Strand, den er mit den Worten betitelt: "Arbeiten, wo andere Urlaub machen. [...] Modeln, Sonne und pure Leidenschaft – ich liebe meinen Job."

Ob sich die beiden nur aus beruflichen Gründen am Strand vergnügen oder es tatsächlich gefunkt hat, bleibt offen. Auch sonst hält sich die Anne eher bedeckt, was ihr Liebesleben betrifft. Dass sie private Details enthüllt, kommt nur äußerst selten vor. Zuletzt teilte die GZSZ-Bekanntheit vor einigen Jahren beispielsweise ein süßes Kuschelfoto mit einem Mann. Um wen es sich genau handelte, ist bis heute nicht bekannt. Mittlerweile hat die Schauspielerin das Bild gelöscht.

Instagram / annemenden Gustav Masurek und Anne Menden, September 2024

Getty Images Anne Menden, Schauspielerin

