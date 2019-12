Anne Menden (34) gibt einen überraschenden Einblick in ihr Liebesleben! Seit 15 Jahren begeistert der GZSZ-Star nun schon die Zuschauer des Vorabendformats. Währenddessen hat sich die Emily-Wiedmann-Darstellerin eine große Fanbase aufgebaut. Allein auf Instagram folgen ihr fast eine halbe Million Abonnenten, die sie regelmäßig mit hübschen Selfies und Fotos von der Arbeit versorgt. Über Privates hält sie sich dort in der Regel bedeckt. Doch jetzt postete Anne ein seltenes Foto mit ihrem Freund!

Via Instagram teilte die 34-Jährige einen Schnappschuss, der wohl entweder im vergangenen Sommer oder während eines Urlaubs entstanden ist: Anne und ihr Partner stehen in Badekleidung an einem See und umarmen sich leicht – das Gesicht des tätowierten Blondschopfs ist auf dem Bild jedoch nicht zu erkennen, da er den Kopf wegdreht. Vermutlich will die Schauspielerin seine Identität weiterhin geheimhalten. Wer er ist, ist bisher nicht bekannt.

Dass es sich bei dem Mann um ihren Freund handelt, geht neben der zärtlichen Pose spätestens aus Annes Bildunterschrift hervor: Neben die Zeilen "Finde jemanden, der weiß, wie er deine inneren Stürme bändigen kann" setzte sie außerdem die Hashtags #youandme, #happy sowie ein rotes Herz. Was sagt ihr zu dem Pärchenfoto? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Jennifer Zumbusch / Future Image / Actionpress Schauspielerin Anne Menden, November 2019

Anzeige

Instagram / annemenden Anne Menden, Schauspielerin

Anzeige

Hauter,Katrin / ActionPress GZSZ-Darstellerin Anne Menden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de