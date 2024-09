Darum ging Lady Gaga nie auf Gerüchte um ihr Geschlecht ein

Lady Gaga (38) wurde am Anfang ihrer Karriere mit dem Gerücht konfrontiert, dass sie in Wahrheit ein Mann sei. Die US-amerikanische Sängerin ging jedoch bewusst nie auf die Spekulationen ein. In Bill Gates' (68) Netflix-Doku-Serie "What's Next? The Future With Bill Gates" verriet die "Joker: Folie à Deux"-Darstellerin nun, weshalb sie sich dazu entschied, die Gerüchte zu keinem Zeitpunkt zu anzusprechen. "Der Grund, warum ich die Frage nicht beantwortet habe, ist, dass ich mich bei dieser Lüge nicht als Opfer fühlte", erklärte die Sängerin und fügte hinzu: "Ich dachte: Was ist mit einem Kind, dem sowas vorgeworfen wird und das denken würde, dass eine öffentliche Person wie ich deswegen Scham empfinde?"

Für die Künstlerin ist das ein Paradebeispiel dafür, wie sie im Laufe ihrer Karriere mit verschiedenen Fehlinformationen umging. "Ich war schon häufig in Situationen, in denen es nicht im besten Interesse des Wohlbefindens anderer Menschen war, ein Gerücht zu richtigzustellen", erklärte die "Bad Romance"-Interpretin in dem Gespräch. Stattdessen habe sie versucht, die Falschaussagen zu nutzen, um einen anderen disruptiven Punkt zu schaffen.

Mittlerweile ist Lady Gaga über Gerüchte dieser Art sogar regelrecht amüsiert, wie sie zugab: "Ich bin es gewohnt, dass Lügen über mich gedruckt werden, seit ich 20 Jahre alt bin. Ich bin eine Künstlerin. Ich finde das irgendwie lustig." Heutzutage sorgt die Frage nach dem Geschlecht der Sängerin nicht mehr für Schlagzeilen, dafür aber ihre Liebe zu ihrem Verlobten Michael Polansky. Erst kürzlich sprach sie im Interview mit der Vogue über ihr Herzblatt und kam dabei gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich habe noch nie jemanden wie Michael getroffen. Er ist so klug und so freundlich. Und sein Leben und mein Leben sind sehr unterschiedlich. [...] Aber ich denke, was ich meinen Fans sagen will, ist, dass ich einfach so glücklich bin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky bei den Filmfestspielen von Venedig im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige