Droht Herzogin Meghans amerikanischer Traum zu platzen?

Stehen Herzogin Meghan (43) und ihr Mann Prinz Harry (40) etwa vor dem Ende ihres amerikanischen Traums? Das royale Ehepaar hängte 2020 seine königlichen Pflichten an den Nagel, um sich in den USA ein eigenes Leben aufzubauen. Dort starteten sie einige eigene Projekte, darunter auch Meghans Lifestyle-Marke American Riviera Orchard. Wie der Royal-Historiker Hugo Vickers nun gegenüber The Sun ausplaudert, vermutet er, dass sich die Sussexes verzettelt haben. "Ich denke, dass es immer eine gewisse Anzahl von Rissen gegeben hat, die sich entwickelt haben. Offensichtlich hatten sie am Anfang eine ziemlich gute Zeit", räumte er ein und stellt klar: "Aber das Problem ist, dass diese hochenergetische, wettbewerbsorientierte Welt, in der sie jetzt leben, sehr, sehr schwer zu bewältigen ist."

Er sehe auch Meghans Umgang mit ihrem Personal als kritisch und kontraproduktiv für die Zukunft ihrer Marke. "Ich bin mir sicher, dass sie wahrscheinlich sehr großzügig sind, wenn die Dinge gut laufen [...] aber in dem Moment, in dem die Dinge stressig werden, dann sieht man die wahre Seite", erklärt er weiter und gibt zu: "Ich fürchte, ich bin eher der Meinung, dass sie [Meghan] schwierig ist, und es ist kein gutes Zeichen, wenn man nicht gut mit seinen Mitarbeitern umgehen kann. Dann weiß man, dass man in Schwierigkeiten steckt."

Hugos Einschätzung kommt, nachdem Harry und Meghan immer wieder Kündigungen ihrer Mitarbeiter zu beklagen hatten. Ende August wurde bekannt, dass ihr Stabschef Josh Kettler nach nur drei Monaten im Amt zurückgetreten war. "Es gab Dinge, mit denen er sich nicht wohlgefühlt hat", berichtete damals eine Quelle gegenüber Daily Mail. Nur wenige Wochen später wurde öffentlich, dass auch ihre PR-Beraterin Christine Weil Schirmer ihre Position "still und leise" verlassen habe. Damit sollen die Sussexes in den vergangenen drei Jahren zehn Mitarbeiter verloren haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

