Käufer abgesprungen: J.Lo und Ben bleiben auf Villa sitzen

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) bleiben doch weiterhin auf ihrer Villa sitzen. Im Zuge der Scheidung des Hollywood-Pärchens wurde die Luxusimmobilie in Beverly Hills zum Verkauf angeboten – und kürzlich fanden sich bereits Interessenten. Ein Pärchen aus New Jersey wollte das Anwesen für rund 57,5 Millionen Euro erwerben. Jen und Ben, die das Haus 2023 für 54,5 Millionen Euro gekauft hatten, stimmten dem Angebot zu. Doch in letzter Minute fiel der Deal ins Wasser, laut TMZ wegen eines Trauerfalls in der Familie der Interessenten. Es bleibt abzuwarten, ob das Ex-Paar so schnell neue potenzielle Käufer findet.

Auch wenn der Kaufpreis akzeptiert wurde, wären Ben und Jennifer durch die anfallenden Gebühren und die 5,25 Prozent Luxussteuer weiterhin finanziell ins Minus geraten. Sie hatten zwar die Immobilie ursprünglich in bar gekauft, jedoch später eine Hypothek in Höhe von 20 Millionen Dollar aufgenommen, die nun bei einem Verkauf beglichen werden müsste. Außerdem renovierten sie die Villa nach ihrem Kauf für mehrere Millionen Euro.

Der Batman-Star und die Musikerin sind derzeit mitten in der endgültigen Aufteilung ihres Vermögens im Rahmen ihrer Scheidung. Gemeinsam mit der bekannten Scheidungsanwältin Laura Wasser (56) arbeiten sie an einem fairen Vergleich, um die Besitzverhältnisse zu regeln. Die beiden Megastars sorgten mit ihrem Liebescomeback 2021 für viele Schlagzeilen. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit gaben sie im August jedoch ihre Trennung bekannt. Laut einem Insider wollen die zwei aber versuchen, ein gutes Verhältnis zueinander zu behalten. "Sie wollen den Kindern zeigen, dass die Dinge freundschaftlich sind. Sie wollen freundschaftlich bleiben. Es gibt immer noch eine Menge Liebe", verrät die Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

