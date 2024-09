"Meine Méi": Olivia Munn teilt niedliches Bild ihrer Tochter

Olivia Munn (44) schwebt im Familienglück. Die Schauspielerin wurde Mitte September Mutter ihres zweiten Kindes. Nun teilt sie einen neuen Schnappschuss ihres Wonneproppens in ihrer Instagram-Story. Das Foto zeigt, wie ihre Tochter seelenruhig in einem plüschigen Bettchen schläft. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat schon eine beachtliche Menge Haare auf dem Kopf. Die Neugeborene trägt dabei einen weißen Strampler und ist in eine weiche Decke gehüllt. Zu dem Bild schreibt die Ehefrau von John Mulaney (42): "Meine Méi" und fügt ein vor Freude weinendes Emoji hinzu. Auf Deutsch bedeutet der chinesische Name ihres Sprösslings "Pflaume".

Mit der Geburt ihrer Tochter hat sich für Olivia ein Traum erfüllt. Vor wenigen Tagen machte sie die freudige Nachricht im Netz öffentlich und verriet im gleichen Zug, dass Méi durch eine Leihmutter zur Welt gekommen sei. "Ich hatte so viele tiefgreifende Emotionen in mir, weil ich nicht in der Lage war, meine Tochter auszutragen. Als ich unsere Leihmutter zum ersten Mal traf, sprachen wir von Mutter zu Mutter. Sie zeigte mir so viel Gnade und Verständnis, dass ich wusste, dass ich einen echten Engel gefunden hatte", gab die 44-Jährige preis.

Im vergangenen Jahr wurde bei der ehemaligen "The Daily Show"-Korrespondentin ein aggressiver Brustkrebs diagnostiziert, wodurch ihr der Weg zu einem weiteren Baby deutlich erschwert wurde. Im Interview mit Vogue erklärte sie im Frühjahr, dass sie aufgrund der Behandlung verfrüht in die Wechseljahre gekommen sei. Darüber hinaus musste sie schwerwiegende Operationen vornehmen lassen. "Ich habe mir die Gebärmutter, die Eileiter und die Eierstöcke entfernen lassen", berichtete die US-Amerikanerin dem Magazin.

Instagram / oliviamunn Méi, Tochter von Olivia Munn

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

