Paris Hilton teilt süßes Video von Phoenix beim Ballspielen

Paris Hilton (43) begeistert ihre Fans im Netz regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen und Aufnahmen ihrer zwei Kinder – wie auch jetzt. Auf Instagram teilt die Hotelerbin ein zuckersüßes Video ihres Sohnemanns Phoenix Barron Hilton Reum (1). Der kleine Racker spielt mit einem pinken Ball und freut sich, während er diesen mit seiner Mama hin und her wirft. Vor allem sein herzliches Lachen ist dabei ansteckend. "Sonntagmorgen-Lacher mit Baby P!", betitelt die Zweifachmama ihren Beitrag und schwärmt: "Mein Herz schmilzt jeden Tag wegen meines kleinen Engelsjungen."

Dem stimmen auch Paris' Bewunderer zu: In der Kommentarspalte des Social-Media-Posts finden sich zahlreiche begeisterte Worte ihrer Fans wieder. Diese können kaum fassen, wie groß Phoenix schon ist und sind entzückt von dem putzigen Kichern des kleinen Sonnenscheins. Sein Schwesterchen London Marilyn Hilton Reum ist in dem Clip ebenfalls mit von der Partie. Sie schaut Phoenix und ihrer Mama mit verblüffter Miene zu, begreift jedoch noch nicht ganz, was ihr großer Bruder anstellt.

Im vergangenen Jahr ist Paris gleich zweimal Mutter geworden. Ihr ältestes Kind Phoenix kam im Januar 2023 zur Welt. Wenige Monate später folgte dann Londons Geburt. Obwohl sich Paris und ihr Ehemann Carter Reum beim Austragen ihres Nachwuchses für Leihmütter entschieden, sind die zwei Wonneproppen ihre biologischen Kinder. "Ich bin wirklich froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich und Carter diese Reise zusammen erleben konnten, ohne dass die Außenwelt dazwischenfunkt", erklärte das It-Girl damals seine Beweggründe.

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Phoenix Barron Hilton Reum, Sohn von Paris Hilton

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige