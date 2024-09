Prinz Harry wirkte bei seiner Rede in New York "emotional"

Prinz Harry (40) hielt bei einem hochkarätigen Gipfel in New York eine leidenschaftliche Rede, in der er dringend dazu aufforderte, die Bedrohung durch die Online-Welt für Kinder zu bekämpfen. Der Herzog von Sussex wandte sich im Rahmen der "Clinton Global Initiative" an sein Publikum und hob hervor, dass die schädlichen Auswirkungen sozialer Medien die Nutzer eher zu "Versuchskaninchen" in einem "Menschenexperiment" machen anstatt ihnen zu erlauben, "menschliche Erfahrungen" zu genießen. Die Körpersprachenexpertin Judi James analysierte für den Mirror sein Auftreten: "Harrys Körpersprache lässt ihn hier nervös, emotional und manchmal auch wütend über das Anliegen, das er vorbringt, erscheinen. Sein Gang über die Bühne sowie die Art und Weise, wie er auf seine Worte beißt und dann die Lippen zusammenzieht, verleihen ihm einen eher vorwurfsvollen Blick auf dieses sehr wichtige Thema."

Harrys energischer Auftritt habe, der Expertenmeinung zufolge, auch seine aufgewühlten Gefühle offenbart. "Er scheint eine gewisse unterdrückte Wut auszustrahlen und vermittelt seine Botschaft eher auf diese Weise als mit lässigem Charme oder lebhafterer Leidenschaft. Seine üblichen Anzeichen von Nervosität beim Halten einer Rede sind sichtbar, sobald er die Bühne betritt", erklärte die Expertin. Sein ständiges Auf- und Abschreiten auf der Bühne sowie seine Gesten deuteten auf unterdrückte Wut hin. Die Verwendung gefühlsbetonter Bilder auf der Leinwand hinter ihm verstärkte seine Dringlichkeit, die Zuhörer zu sensibilisieren. Alles in allem wirkte Harry sehr emotional und beunruhigt in Bezug auf das Thema seiner Rede.

Der Auftritt war Teil von Harrys zweitägiger Reise nach New York, während der er sich ohne Herzogin Meghan (43) auf wichtige Themen konzentriert. In weiteren Events soll er sich mit seiner Stiftung Sentebale auf die Unterstützung von Aids-Waisen in Lesotho fokussieren sowie mit der Organisation Travalyst an der Förderung eines nachhaltigeren Tourismus arbeiten. Harrys Engagement für wohltätige Zwecke ist kein neues Unterfangen – seine Bemühungen um Wohltätigkeit sind ein wesentlicher Teil seines Lebens. Im Anschluss an diese Veranstaltungen wird Harry für die "WellChild Awards" zurück in das Vereinigte Königreich reisen.

Getty Images Prinz Harry in New York, September 2024

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

