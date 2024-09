Riley Keough kündigt Release von Lisa Marie Presleys Buch an

Vor ihrem plötzlichen Tod im Januar 2023 hatte es sich Lisa Marie Presley (✝54) zur Aufgabe gemacht, ihr Leben als Tochter von Elvis Presley (✝42) in einem Buch niederzuschreiben. Da die Sängerin ihr Werk nicht vollenden konnte, beschloss ihre Tochter Riley Keough (35), die Memoiren zu Ehren ihrer Mutter fertigzustellen. In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram verkündet die "Mad Max"-Darstellerin nun, ab wann das Buch erhältlich sein wird. "Die letzten Worte. 'From Here to the Great Unknown' wird am achten Oktober erscheinen", heißt es in der Beschreibung des Beitrags.

Während seltene und bisher nie gezeigte Aufnahmen aus Lisa Maries Kindertagen über den Bildschirm flackern, mischen sich nach jedem Clip kurze Textblöcke in Rileys Video. "Mit den letzten Worten des einzigen Kindes einer amerikanischen Ikone erzählt Lisa Marie Presley jetzt zum ersten Mal ihre ganze Geschichte", teilt Riley ihren Followern in dem Posting mit, in dem der Song "Storm & Grace" ihrer Mutter hinterlegt ist. "Ich kann es kaum erwarten, das Buch zu lesen. Deine Mutter wird von so vielen geliebt und sie wäre so stolz auf dich", lauten die Worte eines Nutzers unter dem rührenden Zusammenschnitt.

Zunächst waren keine Details zu Lisa Maries Todesursache bekannt. Einige Monate nach ihrem Tod wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass die "Nobody Noticed It"-Interpretin an den Folgen eines Dünndarmverschlusses starb. Dieser entstand durch Narbengewebe, das sich nach einer gewichtsreduzierenden Operation gebildet hatte. Rund ein Jahr nach Lisa Maries Tod erklärte Riley in einem Statement des Verlags Random House, dass sie das Buch ihrer Mama fertigstellen will: "Ich freue mich sehr darauf, meine Mutter jetzt in ihrer verletzlichsten und ehrlichsten Form zu zeigen, und ich hoffe, dass die Leser meine Mutter dabei genauso lieben lernen wie ich."

Anzeige Anzeige

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presley und ihre Tochter Riley Keough

Anzeige Anzeige

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presley und Riley Keough

Anzeige Anzeige