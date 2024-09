Sarah Ferguson wählt farbenfrohen Look für die Klimawoche

Sarah Ferguson (64) begeistert auf der diesjährigen Klimawoche in New York mit einem farbenfrohen Outfit. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) veröffentlicht einen Videobeitrag auf Instagram, der mehrere Ausschnitte ihres Besuches in der US-Metropole zeigt. Sarah wählte dabei einen eleganten Look: Sie schlüpfte in eine bunte Bluse, die sie mit einem schwarzen Faltenrock und dunklen Schnürstiefeln kombinierte. Als Accessoire trug die Herzogin einen schwarz glitzernden Haarreif auf ihrem Kopf.

In der Bildunterschrift machte Sarah klar, wie viel Freude ihr der Besuch im Big Apple bereitet. "Ich habe das Vergnügen, bei der diesjährigen Klimawoche in New York zu sein und möchte euch einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen! Es war so inspirierend, so viele motivierte junge Menschen zu treffen, die die Zukunft viel positiver gestalten wollen. Ich kann Tag zwei kaum erwarten!" Auch die Fans freuen sich über das Engagement der zweifachen Mutter. "Du leistest großartige Wohltätigkeitsarbeit" oder "Tolle Arbeit, bitte mach den Leuten klar, dass es keinen zweiten Planeten gibt", lauten zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Die 64-Jährige gewährt ihren Followern im Netz regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Auch über Privates spricht Sarah offen. Vergangene Woche gedachte sie beispielsweise ihrer verstorbenen Mutter. Unter einer Fotoreihe, die mehrere Schnappschüsse der Verstorbenen zeigt, schrieb sie: "Meine sehr geliebte Mutter Susie ist heute vor 26 Jahren gestorben. Sie war viel zu jung, um uns genommen zu werden, und ich denke oft daran, dass sie mit nur 61 Jahren jünger war als ich, als sie bei einem grausamen Unfall starb. […] Ich vermisse sie sehr." Susan Barrantes kam bei einem tragischen Autounfall in ihrer Wahlheimat Argentinien ums Leben.

Dave Bedrosian / Future Image Sarah Ferguson bei der Knights of Charity Gala in Cannes im Jahr 2024

Getty Images Sarah Ferguson, September 2023

