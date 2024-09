Schon wieder: Romeo Beckham mit unbekannter Lady gesichtet

Romeo Beckham (22) sorgt erneut für Aufsehen: Der Sohn von David Beckham (49) wurde am Mittwoch bei einem vertrauten Spaziergang mit einer unbekannten Frau gesichtet. Seit Anfang des Jahres ist Romeo offiziell Single, nachdem die Beziehung mit seiner Ex-Freundin Mia Regan (21) beendet wurde. Das Treffen mit der mysteriösen Unbekannten wirft nun neue Fragen auf. Handelt es sich um eine neue Romanze oder einfach nur um eine harmlose Begegnung? Fakt ist, dass die beiden in trauter Zweisamkeit und mit einem breiten Grinsen im Gesicht durch Paris schlenderten, was die Spekulationen bezüglich Romeos Liebesleben anheizt.

Noch vor wenigen Tagen hatte Romeo wiederum eine andere Lady an seiner Seite: Er wurde mit der Influencerin Sophie Julia gesichtet. Gegenüber dem Mirror plauderte ein Insider Details über das vermeintliche Date der beiden aus: "Romeo sah so aus, als hätte er am Samstag ziemlich viel Spaß gehabt. Er hat sich mit Sophie Julia im Chiltern Firehouse getroffen und sie haben sich lange unterhalten." Romeo kommentierte das Beisammensein mit der Medienpersönlichkeit jedoch nicht.

Seine Beziehung mit Mia dauerte rund fünf Jahre. Die Trennung der beiden war eine Überraschung für viele ihrer Fans, da sie bis zuletzt regelmäßig Bilder und süße Botschaften auf ihren Social-Media-Kanälen teilten. Bisher hat sich Romeo nicht zu den Gründen ihrere Entzweiung oder zu neuen romantischen Entwicklungen in seinem Leben geäußert. Dafür betonte er jedoch auf Instagram, dass er und seine Ex-Partnerin trotz der Trennung weiterhin eng miteinander verbunden bleiben: "Wir teilen jede Menge Liebe und Respekt füreinander."

Instagram / sophiejulia Sophie Julia, Influencerin

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

