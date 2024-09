Neue Flamme? Romeo Beckham auf Date mit Influencerin gesehen

Romeo Beckham (22) hat offenbar eine neue Flamme! Am frühen Samstagmorgen wurde der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) in London dabei gesichtet, wie er in ein Taxi mit der Influencerin Sophie Julia stieg. Die beiden hatten zuvor den Abend zusammen verbracht, wie ein Insider gegenüber Mirror ausplaudert: "Romeo sah so aus, als hätte er am Samstag ziemlich viel Spaß gehabt. Er hat sich mit Sophie Julia im Chiltern Firehouse getroffen und sie haben sich lange unterhalten." Das war aber nicht das erste Mal, dass Romeo mit einer neuen Frau gesehen wurde, seit er sich Anfang des Jahres von seiner Langzeitfreundin Mia Regan (21) getrennt hat.

Laut Insidern sollen sich Romeo und Sophie über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt haben und sehr gut verstehen. Jedoch bleibt unklar, ob sich aus diesem Treffen mehr entwickeln wird. "Ob sie eine gemeinsame Zukunft haben, wird sich zeigen, denn sie ist nur zu einem Arbeitsbesuch in London und wohnt eigentlich in Los Angeles. Aber er hat Spaß und ist begierig darauf, wieder in das Dating-Game einzusteigen", führt die Quelle weiter aus. Die amerikanische Influencerin, mit der Romeo unterwegs war, hat auf Instagram 78.000 Follower, darunter auch Romeo selbst.

Für Romeo ist diese neue Bekanntschaft wohl ein Schritt nach vorne, besonders nachdem seine Beziehung zu Mia im Februar endgültig zu Ende ging und sie zurück zu ihren Eltern zog. Seitdem wurde der 22-Jährige aber schon mit mehreren Frauen gesehen – zuletzt etwa Hand in Hand mit einer Fußballerin!

Instagram / sophiejulia Sophie Julia, Influencerin

MEGA Lauren Markwith und Romeo Beckham

