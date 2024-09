Sommerhaus-Micha äußert sich zu seiner Beziehung mit Gloria

Gloria Glumac (32) und ihr Partner Michael (33) kämpfen aktuell im Sommerhaus der Stars um das Preisgeld von 50.000 Euro. Schon in den ersten zwei Folgen wurde der Anschein erweckt, dass die Liebe der einstigen Temptation Island-Kandidatin nur einseitig sei. Die drei magischen Worte sind bisher noch nicht gesagt worden, obwohl Gloria und der Barkeeper bereits seit Anfang dieses Jahres ein Paar sind. Promiflash hat jetzt bei Michael nachgefragt, weshalb er sich so kühl und distanziert gegenüber seiner Partnerin verhält. "Ich bin generell nicht der Typ, der ständig Nähe sucht, vor allem im Vergleich zu Gloria", erklärt Micha und fügt hinzu: "Aber der Schnitt zeigt unsere Kuscheleinheiten auch kaum oder selten, was das Bild noch verstärkt."

Micha erklärt weiter, dass er die Situation rückblickend betrachtet ganz anders wahrgenommen habe. "In dem Moment war ich gestresst und habe versucht, meine Gefühle im Griff zu behalten, was vielleicht etwas distanziert wirkt", meint der 33-Jährige im Promiflash-Interview. Die Sommerhaus-Fans sehen die ganze Situation zwischen Gloria und Michael etwas anders und sind sich sicher: Er liebt sie nicht! "Sie liebt ihn. Er liebt sie nicht. Das sieht doch ein Blinder", urteilt beispielsweise ein Nutzer unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Ein weiterer schließt sich an und meint: "Man sieht auf jeden Fall, dass er sie nicht liebt. Er ist echt kalt zu ihr und wenn sie ihn küssen oder umarmen will, ist er ständig genervt."

Gloria und ihr Micha hatten anscheinend keinen einfachen Start in ihre Beziehung. Die beiden lernten sich im Jahr 2019 kennen und planten ihr erstes Date am Valentinstag. Nach einer dreimonatigen Datingphase wollte die 32-Jährige eine klare Antwort von Micha haben: Beziehung, Ja oder Nein? Er entschied sich gegen eine feste Bindung und für ein lockeres Liebesleben, wie Gloria Promiflash erzählte. Nach der Trennung von Nikola Glumac (28) bandelten Gloria und ihr jetziger Partner wieder an und wagten diesmal den Schritt in Richtung einer Beziehung.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac mit Freund Michael

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Partner Micha im September 2024

