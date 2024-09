Während Nikola-Ehe: Gloria Glumac hatte Kontakt mit Micha

Gloria Glumac (32) und ihr neuer Partner Michael (33) kämpfen aktuell um den Sieg in der Show Das Sommerhaus der Stars. In der ersten Folge kommt der Realitystar ein wenig ins Plaudern und verrät: Sie und Michael kennen sich bereits seit 2019. Aufmerksamen Fans dürfte nun auffallen, dass Gloria im selben Jahr eine Beziehung mit ihrem Ex Nikola Glumac (28) führte. Promiflash wollte es genauer wissen und hat bei der einstigen Temptation Island-Bekanntheit nachgefragt: Wann lernte sie Micha genau kennen, und hatte sie während ihrer Ehe mit Nikola Kontakt mit dem Barkeeper? "Micha und ich hatten unser erstes Date am Valentinstag 2019 und haben uns dann drei Monate gedatet", berichtet Gloria. Da Micha keine ernsten Absichten hatte, trennten sich ihre Wege kurze Zeit später. Anschließend lernte sie Nikola kennen. Der Kontakt zwischen ihr und Micha war aber nie ganz erloschen: "Wenn Niko und ich Streit hatten, hatte ich mit Micha immer wieder so sporadischen Kontakt."

Offenbar hatte Nikola während seiner Beziehung mit Gloria bereits einen kleinen Anflug von Misstrauen. "Ich musste Micha auf Social Media entfolgen, weil Niko wusste, dass ich immer noch ein bisschen an ihm [Micha] hing", verrät Gloria im Promiflash-Interview. Wenn die Sommerhaus-Teilnehmer Kontakt hatten, soll die Kommunikation aber auf einer rein freundschaftlichen Ebene gewesen sein. Demnach haben sich Gloria und Micha lediglich über ihren Gesundheitszustand informiert – nicht mehr und nicht weniger.

Gloria und Nikola lernten sich im Juni 2019 in Zrce kennen und lieben. Die beiden gingen sogar nur ein Jahr später den Bund der Ehe ein. Nach einer erfolgreichen Teilnahme am Liebestest bei "Temptation Island" im Jahr 2022 ging ihre Beziehung nur ein Jahr später in die Brüche. Nach dem Liebes-Aus der Realitystars begann sich die 32-Jährige wieder regelmäßig mit ihrem neuen Partner Micha zu treffen. "Erst freundschaftlich und dann kam eins zum anderen, bis wir dann ein Jahr später, Anfang 2024, gesagt hatten, wir sind nun zusammen", erklärt Gloria gegenüber Promiflash.

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Freund Michael

