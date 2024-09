Ungewohnt zugeknöpft: Heidi Klum rockt stylischen Leder-Look

Heidi Klum (51) beeindruckte erneut auf der Paris Fashion Week mit ihrem stilvollen Auftritt. Am Dienstagabend besuchte das Model die Siriano-Frühlings-Vorschau in einem kompletten Leder-Outfit, das aus einer schwarzen Lederbluse, einem Trenchcoat, Shorts und verführerisch hohen Stiefeln bestand. Mit dabei waren auch andere prominente Gäste wie Coco Rocha (36) und Tiffany Haddish (44). Heidi trug ihre blonden Haare in sanften Wellen und wählte ein dezentes Smokey-Eye-Makeup in Kombination mit einem natürlichen Lipgloss.

Bereits am Abend zuvor glänzte die 51-Jährige auf dem Laufsteg der Le-Défile-L'Oréal-Show. Heidi zeigte dort ein tief ausgeschnittenes, hautenges Latex-Kleid und kombinierte es mit schwarzen Leder-Pumps sowie glitzernden Diamanten. Mit einem dramatischen Cat-Eye, einer zarten Pfirsich-Note auf den Wangen sowie einem leichten Rosa auf den Lippen machte Heidi ihren Look komplett. Neben dem Model standen einige ihrer prominenten Kolleginnen, darunter Kendall Jenner (28), Eva Longoria (49) und Jane Fonda (86), ebenfalls im Rampenlicht.

Schon bald werden wieder alle Augen auf die Germany's Next Topmodel-Moderatorin gerichtet sein: So ist Heidi nicht nur auf den Laufstegen der Welt ein Highlight, sondern auch jedes Jahr im Oktober bei ihrer legendären Halloween-Party. Bereits vor wenigen Wochen berichtete People, dass Heidi seit Monaten an einem neuen Kostüm arbeite. Beim Finale der 19. Staffel von America's Got Talent erzählte sie dem Magazin: "Es müssen Formen erstellt, Prothesen angefertigt und Anproben durchgeführt werden." Ein erster Einblick in den Prozess war bereits auf Instagram zu bewundern.

Anzeige Anzeige

BFA Zarina Yeva und Heidi Klum im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Pariser Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige