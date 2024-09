Heidi Klum trägt superheißes Cocktailkleid im Leoparden-Look

Heidi Klum (51) ist bekannt für ihre heißen Outfits – auf der Jubiläumsparty des People Magazins bewies sie mal wieder, wie gut sie diese tragen kann. Ihren Look des Abends zeigt sie nun auch in gleich mehreren Beiträgen auf Instagram: In einem superknappen Cocktailkleid mit Leoparden-Print zog das Model alle Blicke auf sich. Kein Wunder – die Blondine lieferte einen rundherum schönen Anblick: Das Outfit setzte nicht nur ihre langen, gebräunten Beine perfekt in Szene. Auch ihre weiblichen Rundungen zeigte sie durch einen lasziven Side-Boob-Blitzer.

Ist das Outfit der 51-Jährigen vielleicht etwas zu knapp? Heidis Meinung nach bestimmt nicht – die Germany's Next Topmodel-Chefin hat nämlich gar kein Problem damit, die Hüllen auch mal ganz fallen zu lassen. Egal ob im Netz oder am Strand – die vierfache Mama zeigt gerne, was sie hat. "Obwohl ich Amerikanerin bin, bin ich auch sehr europäisch aufgewachsen", erklärte sie im Gespräch mit Daily Mail und verriet: "Für mich ist das also keine große Sache." Dass in ihrer Wahlheimat USA nicht alle so offen mit nackter Haut und sexy Outfits umgehen, ist der Beauty aber wohl bewusst – um sich vor negativen Kommentaren und Sprüchen zu schützen, hat sie inzwischen sogar die Kommentarfunktion auf ihren Social-Media-Accounts deaktiviert.

Es gibt vermutlich nicht viele Menschen, auf deren Meinung Heidi in dieser Sache großen Wert legt – solange es ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) gefällt. Der Tokio Hotel-Star hat offensichtlich gar kein Problem mit der offenherzigen Art und den sexy Looks seiner Liebsten. Das zeigen auch die Schnappschüsse, die sie anlässlich ihres fünfjährigen Hochzeitstages aus dem Capri-Urlaub auf Instagram posteten: "Ich könnte mir keinen Besseren wünschen. Ich liebe dich, Tom", schrieb die America's Got Talent-Jurorin zu den Fotos, auf denen sie und ihr 17 Jahre jüngerer Partner oben ohne am Strand kuscheln.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige