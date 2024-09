Barbara Schöneberger stichelt gegen Daniela Katzenberger

Am Mittwochabend wurden zum 25. Mal im Rahmen des Deutschen Fernsehpreises Trophäen verliehen. Barbara Schöneberger (50) führte durch den Abend und konnte sich dabei eine kleine Spitze gegen TV-Kollegin Daniela Katzenberger (37) nicht verkneifen. Die Kultblondine nahm nämlich innerhalb eines Jahres stolze zehn Kilogramm ab und präsentierte in einem schicken, bauchfreien Zweiteiler stolz ihre neue Figur. Auch Barbara schien das nicht entgangen zu sein. "Daniela Katzenberger war auf dem roten Teppich, ist dann aber offensichtlich wieder verreist – ja, klar, die muss trainieren. Die ist zu Hause, die macht Sport", stichelte sie gegen Dani und scherzte weiter: "Mein Gott, jetzt ist die auch schon so dünn. Jetzt sind Elton (53) und ich die letzten Dicken im deutschen Showgeschäft."

Was Daniela von dem kleinen Seitenhieb hält, ist unklar. Fakt ist, dass sich die 37-Jährige pudelwohl in ihrer neuen Haut fühlt. Auf dem Event schwärmte sie im Gespräch mit spot on news von ihrem neuen stählernen Körper: "Vor einem Jahr hätte ich das noch nicht so angezogen. Da hätte ich einen Blazer drübergezogen. Ich hatte auch jetzt einen zu dem Outfit, aber den habe ich bewusst weggelassen, weil ich mich einfach so gut fühle."

Danis hartes Training zahlte sich auch bei einem Bikini-Contest aus: In einer kürzlich veröffentlichten Folge ihrer Show "Daniela Katzenberger" trat die 37-Jährige bei einem Wettbewerb der World Fitness Federation an – mit Erfolg! Die Mutter einer Tochter konnte sich über den zweiten Platz des Schönheitswettbewerbs freuen und darf zur nächsten Runde nach Las Vegas reisen.

Getty Images Daniela Katzenberger, Deutscher Fernsehpreis 2024

Daniela Katzenberger, VOX Daniela Katzenberger kurz vor dem Wettbewerb

