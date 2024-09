"Beauty & The Nerd": Wäre Babu ohne Kilian weitergekommen?

In der neuesten Staffel von Beauty & The Nerd sicherten sich Babu und ihr Schützling Kilian Platz vier. Schon in der Show kritisierte die Temptation Island-Bekanntheit ihren Teampartner. Im Promiflash-Interview verrät sie nun: "Es tut mir echt leid, das zu sagen, aber ich denke wirklich, wenn ich Dan als Nerd gehabt hätte, wäre ich weitergekommen." Die beiden hätten auch gerne zusammengearbeitet, allerdings habe sich Christin Okpara (28) auf den Biologiestudenten "gestürzt", sodass sie keine Chance hatten. "Im Nachhinein hat Dan noch gesagt: 'Hätte ich mich mal für dich entschieden'", erinnert sich die TV-Bekanntheit.

Die Spannungen zwischen Babu und Kilian wurden auch während des großen Umstylings deutlich. Der 23-Jährige hielt sich ein wenig zurück und alberte stattdessen mit Konkurrentin Joelle rum. Gegenüber Promiflash kritisierte seine Partnerin danach seinen Auftritt in der Show. "Kilian ist sehr in sich gekehrt, was für mich extrem energieraubend war. Ich habe jeden Tag versucht, ihn zu motivieren. Aber egal, welches Spiel anstand, er ist direkt pessimistisch an die Sache rangegangen", fand die Beauty.

Nicht nur mit Kilian hatte Babu während "Beauty & The Nerd" ein Hühnchen zu rupfen. Auch mit Kim Virginia Hartung (29) verstand sich die Brünette nicht sonderlich gut. Ausgerechnet sie holte am Ende den Sieg – unverdienterweise, wie ihre Kontrahentin meinte. "Salvatore habe ich den Sieg zu 100 Prozent gegönnt, denn im Gegensatz zu ihm ist Kim absolut fake", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash und ergänzte: "Das ist absoluter Bullshit. Man merkt ja, dass sie total verlogen ist!"

ProSieben Christin Okpara und Daniel, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

