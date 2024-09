Ihr Neuer? Irina Shayk unterwegs mit männlicher Begleitung

Irina Shayk (38) heizte in Paris die Gerüchteküche an. Das Model sorgte für Aufsehen, als es gestern Arm in Arm mit einem mysteriösen Mann die Geburtstagsfeier von Rosalía verließ. Bei der glamourösen Veranstaltung, die im exklusiven Hôtel Particulier stattfand, feierten die Geladenen einer illustren Gästeliste den 32. Geburtstag der spanischen Sängerin – neben Irina waren auch Stars wie Kendall (28) und Kylie Jenner (27), Gigi Hadid (29) und Anya Taylor-Joy (28) anwesend. Wer genau allerdings der neue Mann an der Seite der Russin war, ist bislang nicht bekannt.

Spätestens seit ihrer Trennung von Schauspieler Bradley Cooper (49) im Jahr 2019 ist Irinas Liebesleben immer wieder Gesprächsthema. Die Mutter einer Tochter zeigt sich selten in männlicher Begleitung auf öffentlichen Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr wurde spekuliert, sie könne den Footballstar Tom Brady (47) daten. Im Oktober sollen die zwei den Flirt jedoch schon wieder beendet haben. Seither wurde Irina mit keinem Mann in Verbindung gebracht – ob der mysteriöse Begleiter also nur ein Freund oder mehr war, bleibt wohl abzuwarten.

Neue Romanzen hin oder her – Irina und ihr Ex Bradley pflegen ein gutes Verhältnis zueinander. Das ehemalige Liebespaar hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie es schaffen, ihr Privatleben und die Erziehung ihrer Tochter Lea de Seine (7) harmonisch zu gestalten. In einem Interview mit Elle stellte Irina klar, dass beide Seiten beim Co-Parenting sehr engagiert seien: "Wir finden immer einen Weg." Der "Maestro"-Darsteller sei schlichtweg "der beste Vater, den Lea und [sie] sich vorstellen können."

Anzeige Anzeige

Action Press Irina Shayk unterwegs in Paris mit einem unbekannten Mann im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

Anzeige Anzeige