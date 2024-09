Königin Mary läutet mit rosa-rotem Look gekonnt Herbst ein

Königin Mary von Dänemark (52) zog bei ihrem jüngsten Auftritt wieder einmal die Blicke auf sich. Gemeinsam mit ihrem Mann König Frederik (56) kam sie zur Ausstellungseröffnung für das zukünftige Mary Elizabeth's Hospital für Kinder in Kopenhagen. Dabei präsentierte sich die stilsichere Königin in einem eleganten Ensemble, das aus einem fließendem Rock und einer Langarmbluse in den Farben Rosa und Rot bestand und mit dem sie farbenfroh den nahenden Herbst einläutete. Marys Look umfasste zudem ein Paar mit Perlen besetzte Absatzschuhe, die dem bereits auffälligen Outfit zusätzlichen Glamour verliehen.

Die modische Königin sorgt bei vielen Veranstaltungen mit ihrem stilsicheren Auftreten für Aufsehen. Erst Anfang September überzeugte sie beim Empfang für die Sportler der Olympischen und Paralympischen Spiele im Fredensborg-Palast im sommerlichen Blumenkleid, das sie mit einem breiten Gürtel in Naturton kombinierte. Die Dänen lieben die 52-Jährige außerdem für ihr Geschick, vergangene Garderobenteile gekonnt neu zu interpretieren und sie dadurch noch strahlender als zuvor wirken zu lassen.

Die gebürtige Australierin Mary lernte Frederik während der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney kennen. Nachdem das Paar 2004 heiratete, kleidete sich Mary als "Stilikone aus Down Under" rasch in die Herzen der Dänen. Ihr Stil wurde in der Vergangenheit oft mit der Eleganz einer Audrey Hepburn (✝63) verglichen, da Mary sowohl mühelos klassisch als auch modern wirken kann. Mit ihrem Auge für Mode und ihrem charmanten Auftreten hat sie dazu beigetragen, das öffentliche Bild der dänischen Monarchie zu modernisieren.

Getty Images Königin Mary von Dänemark Empfang für Teilnehmer an Olympischen & Paralympischen Spielen 12.09.2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Juli 2024

