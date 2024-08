Königin Mary legt einen bezaubernden Auftritt in Assens hin

Königin Mary (52) verzaubert wieder einmal mit ihrem Look! Am Mittwoch besuchte die vierfache Mutter gemeinsam mit König Frederik die dänische Stadt Assens und zog mit ihrem wunderschönen, sommerlichen Kleid alle Blicke auf sich. Auf Fotos, die Hello! veröffentlichte, strahlt die gebürtige Australierin mit der Sonne um die Wette. Das rote, knöchellange Kleid mit Blumenmuster kombinierte sie mit einem beigefarbenen Blazer von Ralph Lauren (84), der durch einen Gürtel an der Taille ihre tolle Figur perfekt in Szene setzte. Ihre Haare trug sie in einem Dutt und rundete den eleganten Look mit einem cremefarbenen Fascinator ab.

Erst vor knapp zwei Wochen sorgte Marys Aussehen allerdings für Verwirrung unter ihre Fans: Bei einer Trauerfeier in Kopenhagen hatte die 52-Jährige ein unauffälliges Pflaster auf ihrem Kinn. Laut Billedbladet.dk habe die Monarchin immer wieder selbst an besagte Stelle gefasst und so die Aufmerksamkeit auf die kleine Unebenheit gelenkt. Wie ein Mitarbeiter des Hofes erklärte, habe sich Mary die kleine Verletzung beim Reiten zugezogen.

Mary erblickte 1972 in Australien das Licht der Welt. Ihre Eltern sind ursprünglich aus Schottland, zogen aber kurz nach ihrer Hochzeit nach Australien. Die dänische Königin besuchte verschiedene Schulen, unter anderem wurde sie ein Jahr lang in Houston, Texas, unterrichtet. Sie hat einen Bachelor in Handel und Recht und arbeitete bis zu ihrer Ehe in Frankreich und Dänemark. Frederik lernte sie während der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2000 in Sydney kennen. Vier Jahre später traten die beiden vor den Traualtar. Seit der Abdankung ihrer Schwiegermutter Königin Margrethe (84) ist Mary die neue Königin Dänemarks.

Getty Images König Frederik X. und Königin Mary, 2024

Getty Images Königin Mary, Mai 2024

