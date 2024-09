Mit diesem Realitystar arbeitet Reese Witherspoon zusammen

Reese Witherspoon (48) weckte jüngst die Neugier ihrer Fans. Bei den Emmy Awards in Los Angeles ließ die Schauspielerin verlauten, dass sie kürzlich auf einem Flug einer der Stars aus der Reality-Show "The Real Housewives" begegnet sei und nun an einem geheimen Projekt mit ihr arbeite. Die Spekulationen, wer die mysteriöse Hausfrau an ihrer Seite sein könnte, fanden ihr Ende, als Kyle Richards (55), bekannt aus The Real Housewives of Beverly Hills, in einer Amazon-Live-Show bestätigte: "Ja, ich war es. Und ja, das war ich, auf die sie sich bezogen hat".

Genauere Details über das Projekt der beiden Promi-Damen sind bisher nicht bekannt. Reese verriet lediglich, dass die Zusammenarbeit im Rahmen ihres Produktionsunternehmens Hello Sunshine vonstattengeht. "Nun, wir haben vielleicht ein Hello-Sunshine-Projekt am Laufen, aber ich kann nichts sagen", erklärte sie vor rund einer Woche gegenüber E! News.

Die Zusammenarbeit mit Reese lenkt Kyle sicher auch von ihrem privaten Drama ab: Vergangenes Jahr wurde die Trennung von Kyle und ihrem langjährigen Ehemann Mauricio Umansky (54) bekannt. Jüngst wurde der Unternehmer knutschend mit der Filmproduzentin Nikita Kahn auf Mykonos erwischt. Laut eines Insiders, der sich gegenüber der Us Weekly äußerte, wolle sich Kyle davon zwar nicht aus der Ruhe bringen lassen, dennoch lässt sie die Turtelei nicht kalt: "Aber es schmerzt natürlich ein bisschen, zu hören, dass Mauricio mit jemand Neuem zusammen ist."

Getty Images Kyle Richards, "Real Housewives of Beverly Hills"-Bekanntheit

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, mit Ehemann Mauricio Umansky

