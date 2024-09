Reese Witherspoon kündigt Projekt mit Reality-TV-Star an

Auf dem roten Teppich der diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles hat Reese Witherspoon (48) eine spannende Ankündigung gemacht: Höchstwahrscheinlich wird sie ein neues Projekt mit einem bekannten Star aus der Reality-TV-Serie "The Real Housewives" starten! Gegenüber E! News verriet die "Natürlich Blond"-Darstellerin, dass sie kürzlich neben besagtem Reality-Star im Flugzeug gesessen habe und daraus "möglicherweise" eine Zusammenarbeit entstanden sei. Reese enthüllte dabei keine weiteren Details, ließ aber durchblicken, dass das Projekt mit ihrem Produktionsunternehmen Hello Sunshine bereits in Arbeit sei.

Die Spekulationen der Fans ließen daraufhin nicht lange auf sich warten. Viele vermuten, dass Reese mit Kyle Richards (55) aus "The Real Housewives of Beverly Hills" zusammenarbeiten wird, da diese bereits Erfahrung als Produzentin hat. Andere glauben, dass Garcelle Beauvais (57), aus derselben Sendung bekannt, die geheimnisvolle Kandidatin sein könnte. Namen wie Ramona Singer und Erika Jayne wurden ebenfalls in den Raum geworfen. Reese selbst hielt sich bedeckt und fügte hinzu: "Aber es war cool, es war sehr cool."

Schon seit Jahrzehnten ist Reese eine erfolgreiche Schauspielerin und Produzentin. Doch auch privat läuft es bei der 48-Jährigen besser denn je: Nachdem sich Reese nach zwölf gemeinsamen Jahren von ihrem Ehemann Jim Toth (54) scheiden ließ, scheint sie nun wieder auf Wolke sieben zu schweben! Immer wieder zeigen sich der Filmstar und ihr vermeintlich neuer Partner Oliver Haarmann in der Öffentlichkeit – die offizielle Bestätigung ihrer Liebe blieb bislang aber noch aus.

Getty Images Kyle Richards im Februar 2024

Getty Images Reese Witherspoon bei den SAG Awards 2024

