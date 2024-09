Prinzessin Kate nimmt schrittweise wieder Royal-Events wahr

Prinzessin Kate (42) war aufgrund ihrer Krebserkrankung in diesem Jahr kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Anfang September verkündete die Ehefrau von Prinz William (42) dann erfreuliche Nachrichten im Netz: Sie hat ihre Chemotherapie erfolgreich beendet. Seither kehrt die Princess of Wales an die Arbeit zurück – und macht immer wieder kleinere Schritte zurück ins royale Alltagsleben. Alle Details dazu findet ihr im Promiflash-Video.

