Prinzessin Kate kehrt allmählich zu royalen Pflichten zurück

Prinzessin Kate (42) hat erneut ein Treffen mit hochrangigen Palastbeamten auf Schloss Windsor abgehalten, das ihren schrittweisen Wiedereinstieg in royale Aufgaben markiert. Das geht aus einem Hofrundschreiben vom 24. September hervor, das im Daily Telegraph veröffentlicht wurde. "Die Prinzessin von Wales, gemeinsame Schirmherrin der königlichen Stiftung des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hielt heute Morgen ein Treffen auf Schloss Windsor ab", hieß es dort. Während der Zusammenkunft soll ein erstes Gespräch zu ihrem jährlich stattfindenden Weihnachtskonzert stattgefunden haben.

Schon am 17. September besuchte Kate ein Treffen, bei dem sie sich mit Mitgliedern der Stiftung Centre for Early Years und dem Palastpersonal austauschte. Die Organisation widmet sich der Erforschung frühkindlicher Erlebnisse, die als Ursachen für zentrale gesellschaftliche Herausforderungen wie Suchtprobleme und psychische Gesundheitsstörungen gelten. In den Monaten zuvor war die Prinzessin lediglich bei zwei öffentlichen Veranstaltungen erschienen: zum Trooping the Colour im Juni und beim Herrenfinal in Wimbledon Mitte Juli. Der nächste Auftritt der 42-Jährigen könnte am 10. November bei einem Gedenkgottesdienst zu Ehren der Kriegsveteranen und deren Familien stattfinden.

Anfang September äußerte sich Kate in einer emotionalen Videobotschaft über ihre Gesundheit und Familie. In dieser erklärte Prinz Williams (42) Ehefrau, dass die letzten neun Monate eine große Belastung für sie und ihre Liebsten gewesen seien. "Der Weg durch den Krebs ist für jeden komplex, beängstigend und unvorhersehbar, besonders für die, die einem am nächsten stehen", lautete es unter anderem. Ferner enthüllte die Prinzessin, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige Anzeige