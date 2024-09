Priyanka Chopra stiehlt die Show in roter Neckholder-Robe

Priyanka Chopra (42) sorgte für verblüffte Blicke, als sie in einer glamourösen roten Neckholder-Robe ein Amazon-Event in London besuchte, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Die Schauspielerin präsentierte ihre Kurven stolz in dem eleganten Kleid, das an der Taille gewickelt war und bis zum Boden reichte. Anlass des Empfangs war die Ehrung ihrer Serie "Citadel" und ihrer Ableger. Bei der Veranstaltung posierte Priyanka neben Samantha Ruth Prabhu und Matilda De Angelis (69), die in den Spin-offs "Citadel: Honey Bunny" und "Citadel: Diana" Hauptrollen spielen.

Neben der eleganten Präsenz von Priyanka, die sich mit ihrem charakteristischen "Daddys kleines Mädchen"-Handgelenk-Tattoo zeigte – ein Andenken an ihren 2013 verstorbenen Vater –, sorgten auch die anderen Gäste für Aufsehen. Matilda bezauberte in einem goldenen, tief ausgeschnittenen Kleid und strahlte neben Joe Russo (53). Samantha war nicht weniger beeindruckend in einem trägerlosen dunkelblauen Abendkleid gekleidet. Ihre Serie "Citadel: Honey Bunny" wird im November erscheinen und markiert das Bollywood-Debüt der Schauspielerin.

Auch privat begeistert Priyanka ihre Fans. Vor drei Monaten teilte die Schauspielerin Eindrücke ihres Aufenthalts in Australien, wo sie für ihren neuen Film "The Bluff" drehte. Auf ihrem Instagram-Kanal zeigte sie idyllische Aufnahmen von einem Ausflug an die australische Küste mit ihrer Tochter Malti und ihrer Mutter Madhu. Priyanka wirkte sichtlich entspannt und glücklich, verlieh ihrem Post den Titel "Eine Pause" und ließ ihre Fans an den unvergesslichen Momenten teilhaben, wie etwa der Sichtung von Kängurus in der wildromantischen Landschaft.

Getty Images Priyanka Chopra, April 2023

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti am Strand

