Rebel Wilson wird dieses Wochenende ihre Ramona heiraten

Rebel Wilson (44) hat aufregende Neuigkeiten: Die Schauspielerin wird an diesem Wochenende ihre Verlobte Ramona Agruma auf der italienischen Insel Sardinien heiraten. Die beiden hatten ursprünglich geplant, sich erst nächstes Jahr das Jawort zu geben, aber der Pitch Perfect-Star wollte nicht länger warten. "Rebel ist wirklich aufgeregt, die Liebe ihres Lebens zu heiraten, sie ist absolut begeistert. Es wird atemberaubend und superromantisch werden. Sie ist wahnsinnig verliebt und kann es kaum erwarten, zu heiraten", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail. Zu der kleinen, aber eleganten Zeremonie seien enge Freunde und Familie eingeladen.

Rebel hatte ihren Beziehungsstatus im Juni 2022 öffentlich gemacht, als sie auf Instagram verkündete, dass sie queer sei. Damals schrieb sie: "Ich dachte, ich suche nach einem Disney-Prinzen, aber vielleicht brauchte ich die ganze Zeit eine Disney-Prinzessin." Ihre Verlobung mit Ramona gab sie im Februar 2023 bekannt. Obwohl Rebel einst geplant hatte, 2025 am Strand zu heiraten, hat die Liebe zu Ramona den Zeitplan offenbar geändert.

Den romantischen Moment der Verlobung ließ die Komikerin Anfang April in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" noch einmal Revue passieren. "Ich habe mich mit meiner Disney-Prinzessin in Disneyland verlobt. Ich hatte einen Geiger, der 'Can You Feel The Love Tonight' [von Elton John (77)] gespielt hat, dazu gab es Rosenblätter. Es war sehr, sehr romantisch", erinnerte sie sich an den besonderen Augenblick.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson mit ihrer Verlobten Ramona Agruma im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson mit ihrer Verlobten Ramona Agruma im Mai 2023

Anzeige Anzeige