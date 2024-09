Sie sind die nächsten Kandidaten bei "Promi Big Brother"

In wenigen Wochen geht es bei Promi Big Brother wieder so richtig rund. So langsam werden die Kandidaten bekannt gegeben, die sich in diesem Jahr in den Container wagen. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show werden nun drei weitere Promis enthüllt: Realitystar Cecilia Asoro, Schauspieler Jochen Horst und der TikToker Sinan, der auf der Videoplattform besser als sinanmovez bekannt ist.

Cecilia scheint sich der Herausforderung beim großen Bruder bewusst zu sein: "Den größten Respekt habe ich davor, mich selbst in so einer Situation zu erleben. Wie mein Körper das annimmt und wie komisch das sein wird, dass man mich 24/7 beobachten kann." Bei Sinan ist das ähnlich: "'Promi Big Brother' ist mein erstes Reality-TV-Format. Aber was für mich auf jeden Fall schwierig wird: Ich werde zum ersten Mal mein Handy abgeben müssen." Jochen sieht auch eine große Chance, die ihm die Teilnahme bietet: "Während andere Formate oft auf oberflächliche Konflikte setzen, bietet 'Promi Big Brther' die einzigartige Möglichkeit, menschliche Verhaltensmuster unter Druck zu beobachten. Es ist wie ein psychologisches Labor."

Und wie kommen die drei neuen Kandidaten bei den Fans an? "Finde ich super, dass Cecilia mit dabei ist, sie bringt etwas Stimmung mit rein. Bis jetzt eine coole Truppe!", freut sich ein Nutzer in der Kommentarspalte der Verkündungsbeiträge. Bei Sinans Teilnahme spalten sich die Meinungen. Während sich einige über den Webstar freuen, scheint andere genau das zu stören: "Jetzt kommen die ganzen Influencer und TikTok-Leute in das Format. Da bin ich raus… Schade." Jochens Teilnahme stößt auf ähnlich viel Gegenwind: "Also ganz ehrlich, muss Sat.1 sparen oder woher kommen die ganzen angeblichen Promis?"

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Influencerin

Instagram / sinanmovez Sinan, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2024, im September 2023

Revierfoto / ActionPress Jochen Horst, Schauspieler

