So chaotisch war Prinzessin Märtha Louises Traumhochzeit

Prinzessin Märtha Louise (53) und der Schamane Durek Verrett (49) gaben sich vor knapp einem Monat das Jawort am malerischen Geirangerfjord in Norwegen. Die Bilder der Traumhochzeit gingen um die Welt – doch nun verrät Märtha in ihrem Podcast "HeartSmart Conversations", dass an dem Tag nicht alles nach Plan lief. So konnte die Zeremonie erst eine Stunde später als geplant starten. Hierfür nennt die Adlige mehrere Gründe, unter anderem waren ihre Eltern Königin Sonja (87) und König Harald (87) nicht ganz unschuldig an der Verzögerung.

Die verspätete Ankunft des Königspaares brachte den Zeitplan gehörig durcheinander. Der Wagen des Königspaars blockierte nämlich aufgrund seiner verspäteten Ankunft die Auffahrt zu dem Zelt, in dem die Trauung stattfand. Man konnte die beiden Royals aber auch nicht einfach aussteigen lassen, da König Harald V. nicht mehr gut zu Fuß ist und es zu dem Pavillon steil bergauf geht. So konnte auch Märtha erst später zu der Laube aufbrechen, da ihr Wagen nicht an dem königlichen Van ihrer Eltern vorbeikam. Zusätzlich waren kurzzeitig auch die Trauringe unauffindbar. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Bräutigam Durek die wichtigen Schmuckstücke bei sich hatte. Märtha bezeichnete ihre Hochzeit zwar als "chaotisch", kann aber mittlerweile darüber schmunzeln.

Die Prinzessin und Durek sind seit 2019 offiziell ein Paar und krönten ihre Liebe trotz der kleinen Hindernisse mit einem rauschenden Fest. Nach ihrem großen Tag meldete sich die 52-Jährige über Instagram zu Wort und bedankte sich bei ihren Gästen. "Danke an jeden, der an unserer magischen Hochzeit teilgenommen hat", schrieb sie zu einem romantischen Video, das sie gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann am Tag ihrer Hochzeit zeigt.

Getty Images König Harald V. und König Sonja, August 2024

Instagram / iam_marthalouise Märtha Louise und Durek Verrett

