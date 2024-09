"Beauty & The Nerd"-Babu und Kilian haben keinen Kontakt

Babu ist enttäuscht von ihrem Teampartner. Bei Beauty & The Nerd kämpfte die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit dem Nerd Kilian um den Sieg. Nach den Dreharbeiten konnten die beiden den Kontakt allerdings nicht halten. Im Promiflash-Interview erklärt Babu: "Nach der Show sind wir ja alle ins Hotel gekommen und er hat sich noch nicht mal von mir verabschiedet, was ich ein bisschen traurig fand, weil ich habe echt viel Energie in ihn gesteckt und hab meine Zeit in ihn investiert", ärgert sie sich. Danach herrschte Funkstille.

Warum genau Kilian den Kontakt zu Babu nicht mehr pflegen wollte, kann sich die Temptation Island-Bekanntheit nicht wirklich erklären. "Da gab es gar keinen Grund für eigentlich, es war eigentlich alles okay. Ich war am Ende nur ziemlich genervt, weil es ziemlich anstrengend wurde. Ist ja klar, das sind zwei Welten, die aufeinanderprallen", gibt Babu zu. Dass "Beauty & The Nerd" so für sie zu Ende ging, findet die Influencerin dennoch "sehr traurig und sehr enttäuschend".

Babu und Kilian mussten kurz vor dem Finale die Show verlassen. Letztendlich konnten Kim Virginia Hartung (29) und ihr Nerd Collin in der letzten Folge gegen Salvatore Vassallo gewinnen und durften sich über 50.000 Euro freuen. Babu gönnt Kim Virginia das allerdings gar nicht, wie sie Promiflash schon verriet.

ProSieben Kilian, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

