Große Liebeskrise? Gloria erklärt Sommerhaus-Zoff mit Micha

In der dritten Folge von Das Sommerhaus der Stars kracht es bei Gloria Glumac (32) und ihrem Partner Michael (33), nachdem sie während eines missglückten Spiels ausfällig wird. Für Micha eigentlich ein Trennungsgrund – sogar ein Auszug steht im Raum. Den Fans fällt vor allem auf, dass Gloria zu Kreuze zu kriechen scheint, um ihren Micha zu besänftigen. Sie vermuten sogar eine emotionale Abhängigkeit. Bei Instagram versucht sie jetzt zu erklären, warum sie so reagierte. "Wenn ich die Szenen sehe, ist es mir unnormal peinlich, weil ich da einen krassen Seelenstriptease gemacht habe, obwohl ich das gar nicht wollte", meint der Realitystar. Die Angst, dass Micha Schluss machen könnte, sei in dem Moment aber so groß gewesen, dass ihr die Kameras egal waren. "Als ich gemerkt habe, es ist ernst [...], habe ich mehr oder weniger um mein Leben gebettelt und mich übelst erniedrigt", gibt sie zu.

Zu dem Zeitpunkt sei das Paar noch sehr frisch zusammen gewesen – heute sei Gloria sicher, wäre die Anfrage für das Sommerhaus nicht gewesen, hätte vor allem Micha sich mehr Zeit genommen, die Beziehung aufzubauen. "Wenn ich jetzt die Bilder anschaue, dann denke ich: 'Boah, krass, zu dem Zeitpunkt hat er wirklich noch nicht so viele Gefühle für mich.'" Kam die Belastungsprobe Sommerhaus also zu früh für die beiden? Gloria glaubt nein – viel eher habe die Sendung sie als Paar gestärkt. "Das Sommerhaus hat uns wirklich mehr zusammengeschweißt [...] und es hat uns schon noch mal einen ganz großen Schritt nach vorne gebracht."

Die Zuschauer hatten schon zu Beginn des Sommerhauses ein komisches Gefühl bei der Liebe von Micha und Gloria. In der Vorstellung in Folge eins offenbart der Reality-Neuling: "Ich habe Gloria noch nicht gesagt, dass ich sie liebe! [...] Das muss dann halt wirklich von Herzen kommen." Für ihn war klar, sollte seine Partnerin alte Verhaltensweisen wie Beschimpfungen und Ausraster wieder an den Tag legen, war es das für ihn. Die 32-Jährige glaubt heute, dass sowohl sie als auch Micha einfach noch nicht ganz in der Beziehung angekommen waren. Das habe sich aber mittlerweile geändert.

RTL Michael und Gloria Glumac, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Partner Micha im September 2024

