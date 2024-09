"Harry Potter"-Star Maggie Smith ist mit 89 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Die bekannte Harry Potter-Schauspielerin Maggie Smith (✝89) ist am heutigen Freitag im Alter von 89 Jahren verstorben. Das bestätigen ihre Söhne Toby Stephens and Chris Larkin nun in einem öffentlichen Statement, wie unter anderem BBC berichtet. "Sie ist am frühen Morgen des 27. Septembers friedlich im Krankenhaus verstorben. Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie", heißt es in der traurigen Erklärung.

