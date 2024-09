Kate drängte Prinz William zu Geburtstagsgrüßen an Harry

Obwohl Prinz William (42) und sein jüngerer Bruder Harry (40) seit Jahren im Clinch liegen sollen, gratulierte ihm der britische Thronfolger im Netz zum Geburtstag. Laut einem Insider soll William das aber nicht ganz so freiwillig getan haben – angeblich habe ihn nämlich seine Ehefrau Kate (42) dazu gedrängt! "Sie hat William unmissverständlich gesagt, dass dies nicht die Zeit für Groll ist, dass sie der Welt zeigen müssen, dass Liebe und Familie im Mittelpunkt ihrer Werte stehen, aber vor allem wollte sie, dass Harry diese Botschaft an seinem großen Tag erhält", verriet eine Quelle laut OK! und betonte zudem: "Kate war die treibende Kraft hinter Harrys Geburtstagswünschen, da sie langsam ihr Versprechen einlöst, eine Art Frieden und Vergebung zwischen dem entfremdeten Royal und seiner Familie wiederherzustellen, bevor es zu spät ist."

Auf Social Media teilte das britische Königshaus einen Beitrag, auf dem der 40-Jährige glücklich strahlt. "Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!", hieß es zudem unter dem Schnappschuss. Kurz darauf repostete der Social-Media-Account von Kate und William den Beitrag – eine Geste, die Harry sehr zu schätzen wusste. "Es bedeutete Harry sehr viel, dass sowohl die Royals als auch der Prinz und die Prinzessin von Wales ihm über die sozialen Medien ein Friedensangebot gemacht haben", so der Informant weiter. Seine Schwägerin soll ihn sogar angerufen und ihm "ein nettes Geschenk geschickt" haben.

Seinen Geburtstag feierte Harry dennoch weitab von seiner Heimat: Wie People berichtete, zelebrierte der Sohn von König Charles (75) seinen Ehrentag mit seiner kleinen Familie in seinem neuen Zuhause in Montecito. Wie wichtig ihm diese gemeinsamen Stunden seien, ließ Harry zudem über einen Sprecher mitteilen: "Das beste Geschenk, das ich je bekommen habe, sind zweifellos meine Kinder. Ich genieße es, sie jeden Tag wachsen zu sehen und liebe es, ihr Vater zu sein."

Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz Harry, August 2024

