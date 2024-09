Messer-Eklat im Sommerhaus: Hinter wem steht Gloria Glumac?

Gloria Glumac (32) bezieht Stellung zum Messer-Eklat im Sommerhaus der Stars. In der zweiten Folge der beliebten Reality-TV-Sendung unterstellte Emma Fernlund Sam Dylan (33), sie mit einem Messer bedroht zu haben. Die Influencerin macht in einem Videobeitrag auf Instagram klar, dass sie hier klar auf Sams Seite steht. "Das war einfach völlig drüber. Vor allem ist es dann auch so gewesen, dass Emma und Umut (27) im ganzen Haus rumgerannt sind und gesagt haben: ‘Die müssen da raus. Die müssen das Haus verlassen. Messerangriff.'"

Für Gloria ist das jedoch ein kalkulierter Schachzug: "Man hat da einfach gemerkt, die Intention dahinter ist, die einfach da rauszubekommen. Einfach schwach, jemanden Gewalt unterzujubeln, weil man weiß: 'Okay, in der Staffel davor hat das dann schnell geklappt, dann war der weg.' […] Das ist einfach übelst lächerlich." Die Ex von Nikola Glumac (28) deutet an, dass es in den kommenden Folgen ebenfalls Probleme zwischen ihr und Sam geben könnte, dennoch stärkt sie dem 33-Jährigen in dem Drama um den Messerangriff den Rücken. "Ich bin nicht unbedingt ein Sam-Fan beziehungsweise in der aktuellen Folge verstehen wir uns ja noch gut und deswegen bin ich da auf jeden Fall auf seiner Seite", betont Gloria.

Auch bei den Promiflash-Lesern können die Temptation Island VIP-Bekanntheiten Emma und Umut mit ihrer Art nicht punkten. Laut einer Umfrage [Stand: 27. September, 10:53 Uhr] sind von insgesamt 2.223 Teilnehmern 1.015 (45,7 Prozent) Leser der Meinung, dass die Health-Influencerin und der Reality-TV-Darsteller das nervigste Sommerhaus-Pärchen sind.

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Influencer

RTL/ Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, neue "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

