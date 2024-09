Nach Folge zwei: Welches Sommerhaus-Paar nervt am meisten?

Am Dienstag flimmerte die zweite Folge von Das Sommerhaus der Stars über die Bildschirme aller Reality-TV-Fans. Insgesamt acht Paare kämpfen um den Sieg der Show und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Sowohl in Folge eins als auch in Folge zwei knallte es zwischen manchen Paaren bereits heftig. Welches Paar regt euch bereits jetzt am meisten auf? Mit dabei sind Schauspieler Raúl Richter (37) und seine Vanessa Schmitt, Alessia Herren (22) und ihr Partner Can Nitkewitz sowie Vegan-Aktivistin Tessa Bergmeier (35) und ihr Jakob Morgenstern. Zu diesen drei Pärchen reihen sich zudem Sarah Kern (55) und Tobias Pankow, die mittlerweile getrennt sind, die Realitystars Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34), Ex-GNTM-Teilnehmerin Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan Kleiser sowie die TV-Sternchen Gloria Glumac (32) mit Michael (33) und Umut Tekin (27) mit seiner Emma Fernlund.

Im Sommerhaus gibt es mehrere Pärchen, die immer wieder anecken. So wie beispielsweise Model Tessa und ihr Partner Jakob. Die beiden leben nämlich ihre vegane Ernährungsweise ohne Rücksicht auf Verluste aus, was einige ihrer Mitstreiter offenbar ordentlich stört. "Das vegane Leben von euch... Mir geht das ehrlich gesagt echt auf den Sack", schoss Alessia bei der Nominierung in Folge zwei gegen das vegane Paar. Ihr Lebensstil kostete die beiden um Haaresbreite die Chance auf den Sieg.

Aber nicht nur Tessa und Jakob ecken mit ihren Kontrahenten an, sondern auch Umut und Emma. Das Temptation Island V.I.P.-Pärchen scheint vor allem mit Sam und Rafi auf einem Kriegsfuß zu stehen. Schon in Folge eins stritten die vier, was das Zeug hält und setzten ihren Disput in Folge zwei einfach fort. Emma warf Sam vor, sie mit einem Messer bedroht zu haben. "Bist du geisteskrank, Junge? Du kommst hier mit einem Messer und fuchtelst so vor meinem Gesicht herum und sagst: 'Denkst du, ich schlachte dich ab?'", schrie die einstige Verführerin unter Tränen herum. Bei den anderen Promis biss die Blondine mit ihrer Wahrnehmung allerdings auf Granit. "Emma drückt auf die Tränendrüse, wenn es nötig ist. Wie so ein SOS-Knopf", meinte Theresia anschließend im Einzelinterview.

RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

RTL Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin, 2024

