Sommerhaus-Eskalation: Bedroht Sam Emma mit einem Messer?

Fast hätte sich im Sommerhaus der Stars ein wahres Drama abgespielt – so oder so ähnlich wird es zumindest Emma Fernlund wahrgenommen haben. In der zweiten Folge der Reality-TV-Show suchen Umut Tekin (27) und seine Partnerin das Gespräch zu ihren Mitstreitern Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser. Grund dafür: Sie wollen die beiden davon überzeugen, dass Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) ein falsches Spiel spielen. Später am Tag kommt das Thema noch einmal auf. Stefan wirft Umut vor, seine Beziehung infrage gestellt zu haben. Diesen Zwist bekommt auch Sam mit und crasht das Vierergespräch. "Jetzt spielt ihr ja schon wieder die Leute auf", feuert der Partner von Rafi gegen Emma und Umut. Dabei hält er ein großes Messer in der Hand, mit dem er zuvor eine Orange aufgeschnitten hat. Emma bittet ihn, dieses wegzulegen, was Sam auch tut. Bei seinem Abgang sagt er allerdings: "Meinst du jetzt, ich schlachte dich damit?"

Diesen Satz hat Emma offenbar in den falschen Hals bekommen. "Was ist das für ein kranker Typ?", fragt sie sich sichtlich eingeschüchtert und fängt an zu weinen. "Jetzt drückst du auf die Heuldrüse, das hast du schon mal gemacht", platzt es aus Sam heraus. Es folgt ein Wortgefecht zwischen den Realitystars. "Bist du geisteskrank, Junge? Du kommst hier mit einem Messer und fuchtelst so vor meinem Gesicht herum und sagst: "Denkst du, ich schlachte dich ab?'", berichtet Emma unter Tränen. Einige ihrer Mitstreiter scheinen sich aber auf die Seite von Sam zu schlagen. "Emma drückt auf die Tränendrüse, wenn es nötig ist. Wie so ein SOS-Knopf", resümiert Theresia die Situation.

Emma und Umut zeigen sich nach dem Messer-Eklat mit Sam als Einheit. In den ersten Minuten der zweiten Folge sah das allerdings ganz anders aus! Emma suchte das Gespräch zu ihrem Partner, weil sie offenbar das Gefühl hatte, von ihm alleine gelassen zu werden. Die Tatsache, dass seine Partnerin sauer auf ihn war, machte Umut ganz nachdenklich. "Was mache ich falsch? Das kann ich doch nicht sehen. Ich mache wirklich alles falsch, Alter?", fragte er sich, als er das stille Örtchen aufsuchte. Nach etlichen Tränen zwischen dem Temptation Island V.I.P.-Pärchen folgten eine Aussprache und die langersehnte Versöhnung.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island"-Verführerin

RTL Umut Tekin und Emma Fernlund, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

